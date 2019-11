El final de "Los Simpsons" está a punto de llegar tras 30 años

Londres, Inglaterra.



La popular serie animada estadounidense "Los Simpsons" está cerca de llegar a su último episodio, después de treinta años en antena, según ha sugerido el músico Danny Elfman, autor de su conocida sintonía.

"Por lo que he oído, va a llegar a su fin", afirmó el compositor en una entrevista en el podcast Joe.ie que ha recogido el diario británico "The Guardian".



"No lo sé con certeza, pero he oído que estará en su último año", agregó Elfman, nominado en cuatro ocasiones a los Oscar de la academia de cine estadounidense.



Creada por el dibujante y escritor Matt Groening, "The Simpsons" es la serie animada de televisión más longeva del mundo que se mantiene en antena.



Comenzó como una sección en un programa de entretenimiento en la cadena estadounidense Fox en 1987, antes de convertirse en un espacio individual de treinta minutos de duración, en diciembre de 1989.

Sus principales personajes se han convertido en referentes de la cultura popular, y en algunos de sus episodios han aparecido representados diversas celebridades, como el científico Stephen Hawking y el músico Paul McCartney.



Elfman ha expresado su sorpresa por el hecho de que la serie haya durado cerca de tres décadas.

"Todo lo que puedo decir es que estoy atónito y asombrado de que haya durado tanto tiempo", dijo el músico, que aseguró que cuando escribió la "locura de pieza musical" con la que abre la serie creía que "nadie la escucharía".





"Realmente, esperaba que durara tres episodios antes de ser cancelada. Era tan extravagante en aquel momento que pensé que no tenía ninguna oportunidad", agregó.