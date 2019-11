Davis Flow vuelve a Honduras para promocionar "Pa Que Baile"

San Pedro Sula, Honduras.

Los hondureños Davis Flow y Syrome "DJ Sy" se reunieron para crear: Pa Que Baile, video musical que ya es sensación en YouTube, pues en menos de 24 horas ya tiene más de 77,000 reproducciones en la plataforma.

Davis Obed Silva Antúnez, mejor conocido como Davis Flow, visitó la sala de redacción de Diario LA PRENSA para promocionar el tema y hablar sobre sus próximos proyectos.



"Sy y yo tuvimos una gira por Estados Unidos y en ese entonces él me dijo que había escrito un tema pensando en mi, y yo le dije que también había creado algo. Yo ya tenía grabado el coro y el intro de Pa Que Baile, se lo mostré y le gustó. Así creamos la canción, yo grabé mi parte en EUA y él aquí", dijo Flow.

A lo largo de su carrera, Davis Flow ha grabado temas como "Vamos allá", "Corrí con la suerte", "Casi, casi", "Hola" y "Quiero".

El joven artista expresó su admiración por Syrome, de quién dijo que el alguien "muy profesional y un buen amigo".

"Sy es una persona muy querida en Honduras, y sus canciones son muy populares. Esta colaboración es una mezcla de la vieja y nueva escuela del reguetón en Honduras", agregó el intérprete, quien reside en Estados Unidos y tenía nueve años de no visitar tierras catrachas.

"Desde hace tiempo tenía muchas ganas de regresar a mi país, pero sentía que no era el momento adecuado. Esta gira de medios se dio gracias a mi disquera Golden Music, quienes me animaron a volver a Honduras. Me dijeron: 'Davis, has hecho giras en Europa, tienes videos con muchos views, ya es hora de que vayas al país que te vio nacer' y pues aquí estoy. Desearía quedarme más días y conocer varios lugares, disfrutar más de mi tierra", contó.

Davis Flow hará una gira por varias ciudades de España el próximo diciembre.

Las críticas negativas le inspiran a ser mejor

Davis Flow sabe que el mundo del espectáculo no es fácil, pero su pasión por la música y el cariño de sus fans lo motiva a seguir adelante. En cuanto a algunos comentarios negativos que le dejan los usuarios en sus redes sociales, afirma que solo le inspiran a ser mejor.

"Cuando miro un mal comentario solo me río. Sé que mi música no le va a gustar a todos, pues para gustos los colores. Para ser honesto, cuando veo críticas negativas solo me motivan para que mi próximo trabajo sea mejor", comentó el cantante capitalino, quien mantiene una relación sentimental con la periodista hondureña Elsa Oseguera.

Para finalizar, invitó a todos los hondureños para que sigan apoyando su nueva producción. "Es una buena colaboración, tienen que verla y qué mejor que entre catrachos nos apoyemos. Es una química muy bonita", concluyó.

Mira el video: