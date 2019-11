Taylor Swift en espectacular presentación como artista de la década de los AMA's 2019

Los Ángeles, EEUU.

Pese a sus problemas legales que rodearon su presentación en los American Music Award's 2019, Taylor Swift dio una espectacular presentación mientras era homenajeada como la Artista de la Década de los AMA's.

Después de una brillante presentación de la leyenda de la música Carole King, Swift subió al escenario interpretando un medley que incluía temas como "The Man", "Love Story", "I Knew You Were Trouble", "Blank Space", "Shake It Off " y " Lover ".

Para su presentación Swift también invitó a algunas de sus amigos, incluidas Camila Cabello y Halsey, quienes interpretaron junto a ella "Shake It Off ".

Swift también participó en los premios con cinco nominaciones: Artista del año, Video musical favorito ("You Need to Calm Down"), Artista femenina favorita de pop / rock, Álbum de pop / rock favorito ( Amante ) y artista contemporáneo adulto favorito.

Conducido por Ciara, los AMA de 2019 también incluyeron actuaciones de Selena Gómez; Halsey Shawn Mendes y Camilla Cabello; Billie Eilish; Dua Lipa; Lizzo; Toni Braxton; Thomas Rhett; Shania Twain; Kesha y Big Freedia; los Jonas Brothers; Christina Aguilera y A Great Big World; Green Day, Post Malone y Ozzy Osbourne.