Emilia Clarke fue casi obligada a hacer desnudos en Game Of Thrones

Reino Unido.

Jefes de la producción de la serie Game of Thrones habría presionado a la actriz Emilia Clarke para que realizara escenas frecuentes de desnudos, aunque ella se negara.

"Tuve varias discusiones como: 'No, la sábana no me cubre del todo'. Y ellos contestaban: 'No querrás decepcionar a tus seguidores de Juego de Tronos", narró Clarke en una entrevista en el programa de podcast Armchair Expert, presentado por el actor Dax Shepard, reportó El País.

Emilia Clarke saltó a la fama en 2010 al integrarse a la serie transmitida por HBO en donde encarnaba a "la madre de los dragones" Daenerys Targaryen.

Aunque actualmente cuenta con 33 años, en ese entonces tenía 22 años y comenzaba su carrera en la industria del cine, por lo que no supo como manejar la situación

"Soy más sabia (ahora) sobre las cosas con las que me siento cómoda y con las que me encuentro bien haciéndolas", ha dicho la intérprete, que actualmente está promocionando la película Last Christmas, que ha producido la actriz Emma Thompson, y ha participado en otros largometrajes como Antes de Ti, Voces Ocultas y Han Solo: Una Historia de Star Wars.

El origen del alcoholismo de Emilia Clarke

La actriz británica también comentó que el problema de hacer estas escenas fue a largo plazo pues el estrés que le generaban la llevó a depender del alcohol.

En 2016 Emilia dijo a The Sun sobre estas escenas: "Todo lo que necesito es vodka, una iluminación favorecedora y estoy lista".

Según ella, los desnudos no estaban contemplados en el contrato, pero al leer el guion descubrió que su personaje debía hacer algo más de lo estipulado.

"Acepté el trabajo y después ellos me mandaron los guiones. Al leerlos fue como: 'Oh, aquí está la trampa", pero su inexperiencia la llevó a seguir con el proyecto.

"Acababa de salir de la escuela de teatro y lo asumí como un trabajo. Si estaba en el guión, entonces era claramente necesario".

Para darse valor a realizarlo realizaba un ritual que consistía en entrar al baño a llorar y después dirigirse a realizar la escena.

"Me sentía como que flotaba en la primera temporada. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No sabía qué debía hacer. Desconocía qué se esperaba de mí".

Clarke también señaló que a diferencia de ella, Jason Momoa -que interpretó a Khal Drogo, su pareja en la ficción durante las primeras temporadas-, nunca estuvo completamente desnudo.

Clarke no se arrepiente de nada

Las declaraciones de Emilia se dan ocho meses después que compartiera en un artículo de The New Yorker cómo sufrió dos aneurismas tras grabar la primera temporada de la serie.

Aún así, la actriz británica no se arrepiente de nada.

"La gente me pregunta lo del desnudo siempre. Pero la respuesta corta es 'no, no cambiaría nada", puntualizó.

Emilia Clarke y el resto del elenco de Game Of Thrones se despidieron de sus personajes el pasado mayo con la octava y última temporada de la serie.