T.I. hablará con Jada Pinkett Smith sobre polémicas pruebas de virginidad a su hija

Estados Unidos.

El rapero T.I. el nuevo y polémico invitado de la actriz Jada Pinkett Smith en su programa 'Red Table Talk', donde tratará de aclarar sus polémicas declaraciones sobre la virginidad de su hija, Deyjah Harris.

Hace unas semanas el rapero estadounidense desveló que realizaba visitas anuales al ginecólogo junto a su hija de 18 años para asegurarse de que el himen de la joven estuviera intacto.

"Mi próximo invitado estrella será Tip. T.I. se sentará a mi mesa, sí. Y, por supuesto, hablará de toda esa controversia", ha desvelado Jada este lunes en declaraciones al portal ET Online a su paso por la presentación del drama 'Hala' en el festival del Instituto Americano de Cine.

MIRA: Así es la hija de T.I., obligada por el rapero a realizarse pruebas de virginidad

Las declaraciones de T.I. le valieron un aluvión de críticas y muchas celebridades salieron a la palestra para tildar su comportamiento de controlador al mismo tiempo que señalaban que esas supuestas 'pruebas de virginidad' no contaban con ninguna validez médica. Desde entonces el artista ha permanecido apartado de la escena pública.

Las responsables del podcast 'Ladies Like Us' donde relató esa historia sí acabaron disculpándose públicamente por no haber 'sabido reaccionar' de manera adecuada ante un asunto tan delicado insistiendo en que su respuesta en la entrevista, durante la que recibieron con risas nerviosas y silencios incómodos la confesión de T.I. sobre esa 'tradición' que había establecido con su hija, no reflejaba su verdadera opinión al respecto.

Hija de T.I. borra Instagram tras vergonzosas declaraciones sobre su virginidad

Deyjah Harris, hija de T.I., borró este 17 de noviembre su cuenta de Instagram @princess_of_da_south.

La acción de la estudiante universitaria se dio poco después de las polémicas declaraciones de su padre sobre su sexualidad.

Días antes la joven dejó de seguir a su padre en Twitter e Instagram.

ADEMÁS: Anuel AA y Bad Bunny buscan pleito con Maluma

Jada Pinkett Smith confiesa a los famosos en su show

La esposa de Will Smit ha convertido su programa 'Red Table Talk' en todo un éxito gracias a su habilidad para convencer tanto a sus familiares como allegados de que se sienten a charlar con ella y le cuenten sus secretos más íntimos.

El pasado mes de febrero, por ejemplo, consiguió que la joven Jordyn Woods, antigua mejor amiga de Kylie Jenner, le concediera su primera entrevista tras el escándalo que se organizó en torno a la noche de fiesta que había compartido con Tristan Thompson -novio de Khloé Kardashian y cuñado por tanto de Kylie- para explicar su versión de los hechos y aclarar que solo se había besado con el deportista.