Ludwika Paleta volverá a ser madre en 2020 con nueva serie de Netflix

México.

Ludwika Paleta tendrá en 2020 un embarazo inesperado.

La actriz incursionará en la maternidad pero sólo como parte de la ficción de una nueva serie de Netflix, que comenzará grabaciones en enero.

En la producción Paleta interpretará a una mujer profesional, con hijos mayores, que de pronto se enfrentará con los contratiempos de tener un bebé inesperado.

"Mi personaje se enfrenta a cosas como yo, de volver a tener niños chiquitos. Para mí es increíble porque toda la vida he comenzado temprano en todo, he llegado antes a la fiesta. Así como que me embarace antes que nadie, me case antes que nadie.

"Empecé a trabajar más que nadie, las cosas que me pasaron a mí a la gente no, entonces cuando les están pasando a mis amigas digo yo ya pasé y mi personaje también", adelantó Paleta.

La actriz tuvo a su hijo Nicolás, producto de su relación con Plutarco Haza, hace 20 años, y a los mellizos Sebastián y Bárbara, con su esposo Emiliano Salinas, hace dos.

Entre los planes que tiene para iniciar 2020 están la película "Córtalas", también comedia pero que se basa en el mundo de las redes sociales y el aparente mundo idílico pero falso que puedes presentar.

"Es sobre estas personas que viven a través de las redes sociales que viven para y por el Instagram.

"Está serie de redes sociales que conocemos nos muestran cómo su vida de pronto no es la que le gustaría que fuera y lo difícil que es mantener una vida a través de una ilusión es comedia", contó la actriz.

Además de este largometraje, Ludwika estuvo en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, presentando la nueva película de Matías Meyer "Amores Modernos", que protagoniza y en la que comparte créditos con Leonardo Ortiz-Gris, Ilse Salas y Andrés Almeida.