"The Crown": La tercera temporada muestra "escándalo" de la reina Isabel II

El ex secretario de la reina Isabel II, Dickie Arbiter, arremetió contra la serie The Crown por sugerir en un episodio un supuesto affaire entre la monarca y el administrador de su cuadra de caballos.



"Esto es de muy mal gusto y tontamente infundado. La reina es la última persona en el mundo que consideraría mirar a otro hombre.



"No sólo es amarillismo. Este chisme ha estado allí por décadas. Absolutamente no tiene sustancia", dijo Arbiter a The Sunday Times.



Durante el polémico episodio de la temporada tres, que estrenará el domingo, la reina (Olivia Colman) hará un viaje a Estados Unidos y Australia junto con Lord Porchester (John Hollingworth), lo que despierta las dudas de su esposo, el príncipe Felipe.







"Si tienes algo que decirme, dímelo ahora", le dice éste a Isabel II.

Porchie

De acuerdo con medios británicos, "Porchie", como la reina llamaba a su amigo, fue cercano a la soberana hasta su muerte en 2001.



Arbiter señaló a Peter Morgan, escritor de la producción que en la actual temporada aborda los años 60 y 70, de sazonar sus guiones más allá de la realidad.



"La gente toma cualquier cosa que escriba como algo sacrosanto. The Crown es ficción. Esa gente contará la historia que quiera, de una manera sensacionalista", señaló.



En su segunda temporada, la serie ya había coqueteado con la idea de una aventura entre Isabel II y "Porchie".







"No tengo nada que esconderte, 'Porchie' es un amigo. Y sí, hay quienes hubieran preferido que me casara con él, pero para pesar y frustración de todos, la única persona que he amado eres tú", le dice la reina a su marido en un momento.

The Crown ha ganado dos Globos de Oro y cinco premios Emmy.