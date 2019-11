"Avengers Endgame": Disney+ muestra escenas eliminadas de la película original

Estados Unidos.

El servicio de televisión por internet de Disney+ trajo sorpresas a sus suscriptores con el estreno de escenas nunca antes vistas de la exitosa película de Marvel"Avengers: Endgame".

Las escenas habían sido eliminada de la película original estrenada en abril de este año, pero fueron la cereza en el pastel para el debut del nuevo servicio de Disney, lanzado hoy 12 de noviembre.

Una de ellas es "Tony at the Way Station", que muestra a Iron Man un lugar en un reino similar al que Thanos encontró durante el final de "Avengers: Infinity War", explicaron los directores Joe y Anthony Russo.

Esta muestra a Tony Stark (Robert Downey Jr.) en una conversación con su hija Morgan cuando ella es adulta ( interpretado por Katherine Langford).

En la emotiva escena, Tony, destinado a morir tras ponerse el Guantelete del Infinito, tiene un momento para despedirse de su hija.

"Tengo miedo de haber cometido un error", le dice Tony, "Lo sé. Y sé que será difícil para ti dejarlo ir, pero si alguien tenía que hacer eso para que el resto de nosotros pudiéramos [vivir] ... estoy orgullosa de ti", le dice Morgan, a quien los televidentes solo vieron de niña en la película .

"Soy fuerte, como mamá. Y estoy feliz. Estoy feliz de haber tenido el tiempo que tuvimos y de que estuviste allí para mí...", agrega la joven.

Emocionado, pero en paz, Tony le dice "Si eres feliz, yo soy feliz." y añade "Te amo 3.000".

La versión de "Avengers Endgame" en Disney + también presenta una escena de Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) conociendo a Peter Parker (Tom Holland)por primera ve, y otra que muestra una versión alternativa de la reunión de Parker con Tony Stark durante la gran batalla de la película y un tributo de casi 20 minutos al icónico personaje.