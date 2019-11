Lauren Hall, de raíces hondureñas, se despide de "The Voice"  

EUA.



La estadounidense Lauren Hall, hija del hondureño Hilton Hall, mostró su agradecimiento en redes sociales a los jueces del reality show musical The Voice, luego de ser descalificada tras un enfrentamiento con la joven Kat Hammock, quien resultó ganadora en el encuentro.



“Extenderé mis alas y aprenderé a volar. Haré lo que sea necesario hasta que toque el cielo. Qué manera tan apropiada de terminar mi hermoso viaje en @nbcthevoice. No podría estar más agradecida por todas las cosas que he aprendido, todas las experiencias que he tenido y todas las personas increíbles que he conocido en este programa".



"@kat.hammock, eres una de las personas más angelicales que he conocido en este planeta. Tienes un corazón de oro y una voz como ninguna otra. Estoy muy bendecida de haber podido compartir esta etapa de #VoiceKnockout con ustedes. @blakeshelton, gracias por darme la oportunidad de tener este momento, @kellyclarkson, siempre te voy a idolatrar”, expresó Lauren en su cuenta de Instagram, donde recibió varios mensajes de apoyo de sus seguidores.

Mira su última presentación: