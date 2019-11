Brendan Gleeson está listo para ser Trump en serie sobre el ex director del FBI

Redacción.



Brendan Gleeson, quien usualmente charla de cualquier tema que se le pregunte, rehúye a hablar del que será, quizás, el papel con más morbo de su longeva carrera: el presidente de EEUU Donald Trump.



El actor irlandés interpretará al polémico mandatario en una miniserie de CBS Studios sobre las memorias del ex director del FBI James Comey.



Ya se puso en los zapatos de otro líder político, Winston Churchill, en el filme Into the Storm, pero esto, se limita a decir, "será uno de los más grandes retos".



"No voy a decir nada sobre ese proyecto. Decidí no hablar sobre esto", suelta por teléfono cuando se le menciona a Trump.



"Interpreté a un sacerdote hace unos años atrás y no quise decirle a nadie si creía o no creía en Dios. Quería preservar mi actuación. Aquí es lo mismo. La interpretación tiene que hablar por sí misma".







Cuando menos, el pelirrojo nativo de Dublín, de 64 años, tiene una presencia tan imponente como la de Trump.



Estrella de filmes como Troya, Corazón Valiente y la saga Harry Potter, asegura que no tiene clara la manera en que decide o no poner su firma en un contrato actoral.



"A veces lo medito, a veces es inmediato. Elijo siempre algo que no me avergonzaría, algo que me signifique un reto, algo por la gente que te lo ofrece, si hay empatía con ellos. Siempre es diferente".



Maestro de secundaria hasta sus 34 años, en que decidió hacer de la actuación una forma de vida, Gleeson no era demasiado afecto a la pantalla chica.



Sin embargo, estrenó hace poco la tercera temporada de la serie criminal Mr. Mercedes (disponible por STARZPLAY), basada en la trilogía policiaca con tintes sobrenaturales escrita por Stephen King.

Allí encarna a un retirado detective, viejo, alcohólico y cargado con culpas de su pasado, que se encarga de resolver complicados casos.







En el más reciente arco narrativo, debe solucionar la misteriosa muerte de un laureado escritor y la desaparición de sus manuscritos.



"Lo interesante aquí es el género. Era un cambio, una historia detectivesca con elementos sobrenaturales. Eso me atrajo. El reto era no caer en el cliché del policía viejo y gruñón pero que tiene un corazón de oro.



"El personaje fue muy interesante, es un tipo viejo, pero eso no significa que su carrera esté terminada. Significa que tiene más experiencia para lidiar con los retos que se le echan encima, pero tiene menos optimismo", explica.



Dos veces nominado al BAFTA y otras dos a los Globos de Oro, Brendan es padre de los también histriones Domhnall y Brian.



Asegura estar orgulloso de ambos y disfrutar a distancia el éxito en Estados Unidos de Domhnall, quien interpreta al General Hux en la más reciente trilogía de Star Wars.



"Nunca he querido darles consejos. No me gusta imponer ideas. Pero sí quise hacerles entender a mis hijos que a veces esta profesión es muy injusta. A veces, mientras más trabajas, obtienes menos. El éxito es misterioso".

ASÍ LO DIJO

"Mi filosofía de vida es: toma todo lo que puedas mientras puedas. Me hago viejo y me doy cuenta de cuán precioso es el tiempo". Brendan Gleeson, actor.