Daddy Yankee se hace viral con su challenge #QueTirePaLante

Redacción.

Mantenerse en la cima y ser considerado como el ‘Rey del reggaetón’ no ha sido fácil para Daddy Yankee, ya que con el surgimiento de nuevas estrellas del género e inclusión del trap se esperaba que la carrera del cantante fuera en descenso.

Luego de su éxito con su tema ‘Dura’ y el #DuraChallenge, no se esperaba que el ‘The Big Boss’ tuviera un nuevo éxito, pero esto no es así. El boricua recientemente sacó su más reciente tema ‘Que Tire Pa Lante’ y este se ha viralizado en redes sociales.



¿El éxito de esto?, su nuevo challenge: #QueTirePaLante, el cual se ha convertido en tendencia en la red social de Instagram. Varios famosos se han unido al reto viral, se han hecho hasta coreografías e incluso niños y ancianos bailan al ritmo de la pegajosa canción.

-Los mejores videos del #QuéTirePaLante-

Nastya Nass, la reina del twerking, se unió al challenge dejando sorprendido a todos sus usuarios encantados.

Hasta el momento el tema del cantante ya supera las 40 millones de reproducciones en YouTube y se mantiene en los primeros lugares de varias listas de reproducción en diferentes plataformas de streaming de música.