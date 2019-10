Tatiana sufre parálisis facial temporal

EEUU.

La cantante y actriz Tatiana sufrió una parálisis facial a su llegada a Estados Unidos, donde realizará varios espectáculos para su público infantil.

"La Reina de los Niños" compartió en sus redes sociales los detalles sobre el problema que le afecta.

"Siempre he sido transparente con ustedes, me dio parálisis facial el día de ayer bajándome del avión por la baja de defensas por no dormir lo suficiente y por el cambio de clima", comentó la cantante en un video donde es evidente la afectación en su rostro.

Con buen sentido de humor y convencida que se va aliviar con tratamiento, Tatiana comentó que asistió a dos hospitales para atenderse.

"Les debo esta explicación porque yo no paré el show, no pare nada, lo único que cancelé fue mi promoción de entrevistas con varias televisoras y radio porque no quería salir así en la tele, pero sí me ven así en los shows en el Circo de los Hermanos Caballero medio chueca, pues no se asusten, esto se me va a quitar".

"No me tienen que dar sugerencias ni nada, ya fui a dos hospitales aquí en Estados Unidos, me dieron mis medicinas, ya me dieron mis tratamientos, rehabilitación, de masaje".

Contó que hace 15 años también sufrió la parálisis facial por exceso de trabajo y cambio de clima.

"Yo sé que siempre decimos, ay a mí no me pasa , hace 15 años me pasó cuando hice la telenovela de Amy, también fue un cambio de clima muy brusco de estar en un estanque de agua muy fría y luego con la secadora de pelo, el cambio de clima eso fue lo que me provocó la parálisis en ese momento y también estaba trabajando mucho", concluyó.