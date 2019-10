Gina Rodríguez se disculpa por utilizar palabra racista

Los Ángeles, Estados Unidos.



La actriz Gina Rodríguez se disculpó este martes por usar una palabra racista mientras cantaba en un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram, y que después fue borrado ante la lluvia de críticas.



El vídeo muestra a la protagonista de Jane de Virgin cantando "Ready or Not" de la banda de hip hop Fugees mientras era maquillada y peinada.



La letra de la canción incluía la palabra "nigger" (negro), que en Estados Unidos es una grave ofensa racista.



El vídeo alcanzó a estar no menos de tres horas en la cuenta de Instagram de la actriz desatando una ola de críticas y comentarios.



Rodríguez borró la publicación y colocó después otro vídeo pidiendo disculpas. "Solo quería comunicarme y disculparme. Lo siento", dijo.



"Lamento haber ofendido a alguien cantando junto a los Fugees, una canción que amo. Crecí queriendo a Lauryn Hill (rapera y cantante que hizo parte de los Fugees), y realmente lamento haberlos ofendido", añadió.



Nacida en Chicago (EE.UU.) en 1984 en una familia con raíces puertorriqueñas, Rodríguez se hizo famosa en el entretenimiento estadounidense gracias a su papel en "Jane the Virgin", serie que este año emitió su quinta y última temporada.



Esta no sería la primera vez que la actriz es criticada por comentarios considerados insensibles contra la comunidad afroamericana.



En 2017, cuando se anunció el filme "Black Panther" Rodríguez solicitó una película de súper héroes centrada en los latinos, lo que provocó que algunos se preguntaran si la latina no valorara la hazaña de la película al reunir un elenco afroamericano.



Unos meses después, Rodríguez se defendió en el programa "Sway in the Morning" y dijo que era algo devastador para ella que la catalogaran como "anti-negra, es decir que soy anti-familia. Mi padre es de piel oscura, es afro-latino. Está en mi sangre", zanjó.