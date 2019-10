Jennifer Aniston revela qué es lo que más odia

Estados Unidos



Desde que saliera a la luz la noticia de su separación, hace dos años ya, del también actor Justin Theroux, a la actriz Jennifer Aniston no se le ha vuelto a conocer pareja y lo cierto es que ella misma se ha encargado ahora de explicar, a su paso por el programa de radio del siempre lenguaraz Howard Stern, por qué abandonar la soltería se encuentra probablemente en el fondo de su lista de prioridades.



"Sí, lo estoy disfrutando [la soltería], por el momento. Estoy de promoción y también me estoy preparando para la segunda temporada", ha asegurado tajante sobre el inminente estreno de su nueva serie 'The Morning Show', la cual coprotagoniza con su amiga Reese Witherspoon y supone uno de los lanzamientos estrella de la nueva plataforma de streaming del gigante Apple.



Por si eso no fuera suficiente, la extrovertida intérprete también ha lanzado un contundente aviso a todos aquellos, incluido el citado presentador, que se estén planteando "emparejarla" con alguien de su círculo cercano, ya que en ese sentido nunca ha soportado las citas preestablecidas.

Además lea: Kristen Stewart se adentra en la piel de Jean Seberg

"Eh, escúchame bien, no me gusta nada que me emparejen. No me gusta nada, realmente lo odio", ha aseverado en tono de broma pero dejando bien claras sus preferencias en este apartado.



Las declaraciones de la que fuera protagonista de 'Friends' coinciden punto por punto con las últimas filtraciones procedentes de sus más allegados acerca del momento que atraviesa a nivel sentimental. Asimismo, y a pesar de que hace unos meses volvió a dejarse ver con Justin Theroux para despedir por medio de una conmovedora ceremonia a la mascota que ambos compartían durante su tiempo juntos, un bello ejemplar de pastor alemán llamado Dolly, Jennifer no habría vuelto a mencionar demasiado a su exmarido en sus conversaciones más íntimas.

En la década de 1990 Jennifer Aniston se ganó el reconocimiento mundial interpretando a Rachel Green en la serie de televisión Friends.





"Ahora mismo no le interesa conocer a nadie. Está feliz y muy centrada en el trabajo. Ni siquiera habla de Justin a sus amigos, no está al tanto de lo que hace o deja de hacer. Tiene demasiadas obligaciones a las que dedicar su tiempo y atención", aseguraba una fuente a la revista estadounidense People.