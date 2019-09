¿Por qué perdió la voz José José, el Príncipe de la canción?

Estados Unidos.



José José tuvo una voz privilegiada. Con sus románticos temas y grandiosos conciertos se ganó el título de "El Príncipe de la canción".



Tuvo una gran carrera hasta que perdió su voz, lo cual fue un misterio por mucho tiempo. Pero, ¿por qué perdió la voz?



El cantante mexicano contrajo la enfermedad Lyme, una bacteria que le causó una parálisis casi total en su lado izquierdo, afectando también su voz.



"Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis instestinos... Todo como resultado del ataque de la bacteria", reveló en una entrevista a El Telégrafo.



José José se encontraba en el mejor punto de su carrera cuando sufrió la pérdida de su voz, por lo que en su desesperación hasta trató de suicidarse.

José José fue conocido como el Príncipe de la canción.

El Príncipe de la canción se sometió a tratamientos físicos para volver a cantarle a su público. Le recetaron desinflamantes de la tráquea, cortisona, broncodilatadores e insulina, ya que también era diabético. "Cuando estoy bien desinflamado, bien preparado para cantar es lo máximo, me falta mucho por vivir", epxpresó en el año 2015.

Su exesposa le "chingó" la voz

En el año 2008, José José publicó un libro autobiográfico llamado "Esta es mi vida", en el que señaló a Anel Noreño, su ex esposa, de darle brebajes por largos años, los que presuntamente contribuyeron a su pérdida de voz. "La herbolaria si se utiliza de manera positiva ayuda a mucha gente y es muy buena, pero si se hace de manera negativa puede dañar y ser muy peligrosa. Esta señora, Anel, la usó conmigo y me destruyó, disminuyó mis posibilidades, de cantar, mi fuerza p, literalmente me chingó", aseguró el cantante cuando presentó el libro.



El cantante mexicano José José murió este sábado en un hospital de Homestead, Florida, Estados Unidos, tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas.