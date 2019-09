Natalia Jiménez sorprende al cantar en estación del metro de Madrid

Redacción.



A día de hoy Natalia Jiménez se ha convertido en una de las cantantes españolas con mayor proyección en la industria musical latina, pero en su país de origen aún consigue pasar desapercibida en su día a día.



Hace unas semanas la antigua vocalista de La Quinta Estación estuvo en Madrid, donde nació y creció antes de trasladarse a México para grabar el primer disco de la banda que les catapultó a la fama, y no pudo resistirse a recordar viejos tiempos poniéndose a tocar en la estación de metro de Bilbao en la que ofreció algunas de sus primeras actuaciones en directo, completamente gratuitas por supuesto.



La artista ha compartido un par de vídeos en su cuenta de Instagram en los que se la puede ver ataviada con ropa deportiva cómoda de color oscuro y sentada en el suelo junto a la funda de su guitarra mientras interpreta el tema 'Costumbres', una de las canciones de su admirada Rocío Dúrcal. Aunque algunos de los viajeros sí que se pararon a darle unas monedas, curiosamente ninguno de ellos se percató de que estaban escuchando a una artista de renombre internacional, pero a ella no le importó lo más mínimo.





"Ahí sentada me di cuenta de todo lo que he pasado, lo bueno y lo malo, para llegar hasta aquí. La satisfacción de tocar para la gente y que no me conocieran fue lo máximo. Como volver a ser quien fui... Esos euritos que me tiraron aquel día valieron millones para mi corazón", ha reconocido Natalia Jiménez en la publicación en que ha narrado su aventura y cuyo objetivo último era darle las gracias a todos los que la han ayudado a lo largo de los años a cumplir su sueño de dedicarse a la música.