Nicole Kidman: “Me encanta explorar con mis personajes”

Mientras adquiere más experiencia como actriz, madre y profesionista dentro y fuera de la pantalla, Nicole Kidman se convence de que es una gran analista de personalidades.

Ganadora del Óscar y el Globo de Oro, la intérprete estadounidense de origen australiano reconoció en entrevista que su conocimiento de la industria la ha convertido en una persona muy detallista.

2001 Ese año se divorció de Tom Cruise, tras 10 años de matrimonio. El actor la dejó, pues ella nunca se convirtió a su religión: la cienciología.

“Me he vuelto mucho más observadora, más concentrada en los detalles, como cuando ‘auscultas’ a alguien, y eso hago con los personajes. No solo hablo de su psicología, sino de sus razones de vida. Me encanta explorar al ser humano de esa manera. A veces pienso que hubiera sido buena psicóloga, ya que cada personaje que hago y a los personajes con los que convivo los desmenuzo, los toco, los paso en una radiografía. Esa experiencia me ha enseñado a sentirme alerta con lo que interpreto”, comentó Kidman, de 52 años.

Nicole Kidman junto con el actor Oakes Fegley en una escena de El jilguero.

Celebrada por filmes como Las horas, Moulin Rouge: Amor en rojo y Ojos bien cerrados, Kidman visitó recientemente el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para presentar su nueva cinta, The Goldfinch (El jilguero), que protagoniza bajo la dirección de John Crowley. El filme se exhibe actualmente en la cartelera hondureña.

En este largometraje, la actriz personifica a una madre atormentada, algo que la inspiró a recapitular parte de su pasado relacionado con el cine.

“Me siento muy cómoda haciendo a madres inteligentes, bondadosas o llenas de calidez. Hace unos años vine a presentar una película con Dev Patel (Un camino a casa), que tocó muchos corazones, y fui una madre muy, pero muy comprensiva.

“El año pasado presentamos aquí en el TIFF la película Boy Erased, y me fascinó la comunicación que tuve con Lucas (Hedges). Ahora vengo con otra película en donde la maternidad, ya madura, me da la oportunidad de mostrarme como una mujer experimentada, y eso me gusta”, puntualizó.

“Lo que ves a través de este filme es que la forma como recordamos está atada a objetos particulares, y mucho de lo que pensamos no es sobre esos objetos, sino las sensaciones y los sentimientos que nos traen, y te puedes transportar así”, agregó la esposa del cantante KeithUrban.

Nicole, madre de Sunday Rose, Faith Margaret, Isabella y Connor, aseguró que todavía disfruta el proceso de recibir propuestas para hacer cine y que jamás rechaza un papel por lo mediático que este podría ser, ya que su carrera la ha hecho con base en roles poco comerciales. “Quisiera tener más tiempo para leer, para pintar o para hacer trabajos alternos a mi papel de mamá, pero la verdad es que soy la más comprometida con mis hijos”.