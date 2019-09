Kazzabe inicia mañana en Miami, Florida, una gira de tres meses por Estados Unidos

SAN PEDRO SULA.

Tras un año fuera de los escenarios en Estados Unidos, Kazzabe agrupación llegará con La Parranda USA Tour 2019, una gira musical que recorrerá distintas ciudades para promocionar sus recientes éxitos musicales.

Una de las orquestas tropicales más queridas por los hondureños se va hoy del país para presentarse mañana en Miami, Florida, y después complacer a todos sus seguidores en ciudades como Atlanta, Carolina del Sur y Carolina del Norte, Maryland, Baltimore, New York, New Jersey, San Francisco, Los Ángeles, Houston, Dallas, San Antonio, Orlando, New Orleans y Baton Rogue.

“Desde el momento que anunciamos en redes sociales la gira de Kazzabe por Estados Unidos, los promotores de las distintas ciudades del país me contactaron para programar una fecha en su localidad: en tan solo dos días ya teníamos vendidas todas las fechas”, expresó Mario Coto Jr., productor de MC Productions, que además aseguró que tal aceptación se lo deben al éxito que han tenido sus últimos temas: Negro nací, Balabaa y La parranda sei sei bei.

“Son esas tres canciones que lograron conquistar nuevamente a los catrachos residentes en el país y fuera de él y que ahora esperan con ansias poder cantar y bailar con Kazzabe en cada una de sus presentaciones”, puntualizó.

La Parranda Tour es una gira que durará tres meses y en los próximos días se anunciarán en las redes sociales del grupo las fechas exactas de cada de uno de sus conciertos. Kazzabe, fundada en 1996, pertenece a la casa productora de MC Productions Inc. Es un referente de la cultura de su país porque destaca los ritmos tradicionales de la etnia garífuna, donde predominan sonidos de percusión con el tambor y el de viento con el caracol.