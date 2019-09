La gran gala de los Emmy es hoy

Tegucigalpa, Honduras.

Más allá de la decepción de muchos con el final de Juego de Tronos, la popular serie de HBO se despide con un récord de nominaciones a los premios Emmy.

La Academia de la Televisión estadounidense, que cuenta con 24,000 miembros, anunció los competidores a este galardón considerado el Óscar de la televisión que se entrega este domingo. Juego de Tronos, que el año pasado recibió 22 nominaciones, este 2019 se llevó 32.

Mensaje The Marvelous Mrs. Maisel muestra el empoderamiento de la mujer.

Le siguió, con 20, The Marvelous Mrs. Maisel, exitosa comedia sobre una ama de casa que se convierte en comediante en el Nueva York de los años 50. Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession y This Is Us compiten contra Juego de Tronos por la mejor serie dramática. Buena parte del elenco entró además en las categorías de actuación: los protagonistas Emilia Clarke y Kit Harington, así como Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Michael Kelly y Peter Dinklage buscarán llevarse una estatuilla.

Juego de Tronos es la serie más nominada con 32 menciones. La producción ya obtuvo 10 premios en la reciente gala de los Emmy Creativos.

El Emmy permite la participación de programas que hayan salido en los 12 meses previos al 31 de mayo, por lo que esta edición deja fuera las últimas temporadas de The Handmaid’s Tale, Big Little Lies y Stranger Things.

71 Es el número de esta edición. El evento no tendrá maestro de ceremonias, al igual que los Óscar de este año.

HBO sobre Netflix.

HBO fue la cadena más nominada para esta edición del Emmy, con 137, superando a Netflix que recibió 117. Chernobyl, la miniserie sobre el desastre nuclear de los años 80 en la Unión Soviética, y la comedia sobre el sicario Barry, de ese canal, están entre los cinco programas más nominados con 19 y 17 candidaturas, respectivamente.

Prime Video de Amazon concentró 47 nominaciones, 20 de ellas para The Marvelous Mrs. Maisel, cuyas protagonistas Rachel Brosnahan y Alex Borstein también están nominadas. La sátira política Veep, que finalizó este año, enfrenta así una dura competencia por un último Emmy de despedida.

5:00 pm Comenzará la antesala. La cobertura de la alfombra roja también se transmitirá en TNT.

El puertorriqueño Benicio Del Toro es el único latino nominado en las principales categorías: compite como mejor actor de miniserie por Escape at Dannemora, basada en la historia real de dos convictos que seducen a una empleada de la prisión para que los ayude a escapar. When They See Us, de Netflix, también inspirada en hechos reales sobre la falsa acusación de cinco muchachos por el asesinato de una mujer en Nueva York, compite como mejor miniserie contra Dannemora, Chernobyl, Fosse/Verdon y Sharp Objects.

Julia Roberts, que debutó en televisión con su papel en Homecoming, y Jim Carrey, por Kidding, destacan entre los ausentes de este edición. Lo mismo para Richard Madden, quien no fue nominado al Emmy por Bodyguard.

Chernobyl es la gran favorita para llevarse el premio a mejor miniserie.

Principales nominados

Mejor serie dramática:

- Better Call Saul

- Bodyguard

- Juego de Tronos

- Killing Eve

- Ozark

- Pose

- Succession

- This Is Us



Mejor comedia:

- Barry

- Fleabag

- The Good Place

- The Marvelous Mrs. Maisel

- Russian Doll

- Schitt’s Creek

- Veep



Mejor actor dramático:

- Jason Bateman, Ozark

- SterlingK Brown, This Is Us

- Kit Harington, Juego

de Tronos

- Bob Odenkirk, Better Call Saul

- Billy Porter, Pose

- Milo Ventimiglia, This Is Us



Mejor actriz dramática:

- Emilia Clarke, Juego

de Tronos

- Jodie Comer, Killing Eve

- Viola Davis, How To Get Away With Murder

- Laura Linney, Ozark

- Mandy Moore, This Is Us

- Sandra Oh, Killing Eve

- Robin Wright, House of cards



Mejor actor de comedia:

- Anthony Anderson, Black-ish

- Don Cheadle, Black Monday

- Ted Danson, The Good Place

- Michael Douglas, The

Kominsky Method

- Bill Hader, Barry

- Eugene Levy, Schitt’s Creek



Mejor actriz de comedia:

- Christina Applegate, Dead To Me

- Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

- Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

- Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

- Phoebe Waller-Bridge,

Fleabag



Actor dramático de reparto:

- Alfie Allen, Juego de Tronos

- Jonathan Banks, Better Call Saul

- Nikolaj Coster-Waldau,

Juego de Tronos

- Peter Dinklage, Juego de Tronos

- Giancarlo Esposito,

Better Call Saul

- Michael Kelly, House Of Cards

- Chris Sullivan, This Is Us



Actriz de reparto dramático:

- Gwendoline Christie, Juego de Tronos

- Julia Garner, Ozark

- Lena Headey, Juego de Tronos

- Fiona Shaw, Killing Eve

- Sophie Turner, Juego de Tronos

- Maisie Williams, Juego de Tronos



Actor de reparto en comedia:

- Alan Arkin, The Kominsky Method

- Anthony Carrigan, Barry

- Tony Hale, Veep

- Stephen Root, Barry

- Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

- Henry Winkler, Barry



Actriz de reparto en comedia:

- Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

- Anna Chlumsky, Veep

- Sian Clifford, Fleabag

- Olivia Colman, Fleabag

- Betty Gilpin, GLOW

- Sarah Goldberg, Barry

- Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

- Kate McKinnon, Saturday Night Live



Mejor miniserie

- Chernobyl

- Escape at Dannemora

- Fosse/Verson

- Sharp Objects

- When They See Us



Mejor película para televisión:

- Black Mirror: Bandersnatch

- Brexit

- Deadwood: The Movie

- King Lear

- My Dinner with Herve



Mejor actor de miniserie:

- Mahershala Ali, True Detective

- Benicio Del Toro, Escape at Dannemora

- Hugh Grant, A Very English Scandal

- Jared Harris, Chernobyl

- Jharrel Jerome, When

They See Us

- Sam Rockwell, Fosse/Verdon



Mejor actriz de miniserie:

- Amy Adams, Sharp Objects

- Patricia Arquette, Escape at Dannemora

- Aunjanue Ellis, When

They See Us

- Joey King, The Act

- Niecy Nash, When They See Us

- Michelle Williams, Fosse/Verdon