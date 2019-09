Ex esposo de Lili Estefan captado comiéndose a besos con misteriosa mujer

Miami, EEUU.

Lorenzo Luaces, ex marido de Lili Estefan, fue visto muy recuperado junto a otra mujer tras su divorcio de la conductora.

Luaces, de quien Estefan se separó en 2017 en medio de rumores de infidelidad, fue captado besándose apasionadamente con una mujer visiblemente más joven que él a solo un mes de haber firmado su divorcio con "La Flaca".

En las imágenes compartidas por el canal de YouTube ‘Chisme No Like’,se ve al ex de Lili en un exclusivo restaurante de Miami, llamado ‘Kiki On The River’, rodeado de mujeres.

En una parte del clip se ve a Luaces besando una de la jóvenes que sirven los tragos, probablemente empleada del lugar.

A un mes de concluir su divorci con Lili, Lorenzo fue visto con una mujer mucho más joven que él.

En septiembre de 2017 Lili Estefan anunció a través de su programa en Univision, ‘'El Gordo y La Flaca’', que se separaría de su esposo Lorenzo Luaces luego de 28 años de matrimonio.

Aunque en ese momento no quiso dar detalles, fue un año después que en una entrevista para el mismo programa, aceptó que la separación se debió a la infidelidad que cometió su esposo con una mujer menor que ella.

Lili Estefan y Lorenzo Luaces, quienes comparten dos hijos en común, finalizaron su divorcio en agosto de este año. Hasta el momento se desconocen los términos del la separación.