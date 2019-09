Juan Pablo Campa: actor de Rosario Tijeras 3 y chófer de Uber

Estados Unidos.

Mientras en México Juan Pablo Campa es el protagonista de Rosario Tijeras 3, en Estados Unidos trabaja como conductor de Uber.

Sin embargo, para el actor esto no es motivo de vergüenza, sino de orgullo, ya que gracias a su trabajo como chofer es que pudo reivindicarse en la actuación.

"Manejar es un trabajo que a mí me gusta mucho hacer, es muy emocionante. Es una experiencia de mucha adrenalina", afirmó Campa en entrevista.

En 2015, el histrión fue parte del elenco de la serie El Señor de los Cielos, dando vida al Teniente Pantoja. Dos años después tuvo un breve rol en El César, show protagonizado por Armando Hernández.

Luego de esto, su rostro desapareció de los reflectores debido al nacimiento de su primera hija, Virgo, producto de su relación con su esposa Rebeca, y a quien le dedicó toda su atención.

Su idea de buscar nuevas oportunidades laborales llevó a Campa y su familia a radicar a El Paso, Texas y luego a Los Ángeles, California.

Para costear los gastos, Juan Pablo, que estudió actuación en Londres, en el Drama Center London BA, se convirtió en chofer de Uber, oficio que desempeña actualmente en Chicago, su nuevo lugar de residencia.

Y aunque reconoce que 2017 no fue su año, debido a las nulas ofertas actorales que tuvo, no se de trabajar detrás del volante, pues esto le sirvió como reflexión sobre el rumbo que le daría a su futuro.

"Mientras manejaba, mis pasajeros me preguntaban qué era lo que quería hacer como actor y realmente no lo sabía. Me di cuenta que la pregunta comenzaba a ser muy constante, hasta que lo descubrí.", recordó.

"Empezaba a decir que quería ser un policía, en una serie de acción, pero en una que ya estuviera posicionada en el éxito. Así decía hasta que terminé augurando mi futuro".

En enero del año pasado, la vida del actor tuvo un golpe de suerte: audicionó para dar vida a Dylan en la tercera temporada de Rosario Tijeras, papel que al final consiguió.

"En diciembre de 2017 mi representante me manda el casting y vi que el personaje, el cual estaba pidiendo desde hace año y medio, era un policía dentro de una serie de acción."

"Algo en mí hizo que dijera que no, pero unos días después me animé y decidí mandar mi prueba"

Durante cinco meses, su mayor reto fue bajar 15 kilos. Su alimentación consistió en una comida al día.

Hoy, luego de haber finalizado el proyecto, Campa ya regresó con su familia a Chicago y retomó su trabajo como conductor, en lo que le llegan más oportunidades en la actuación.

"A raíz de la popularidad de la serie, ha habido mucho interés (por parte de productores). Hago varios castings, pero sobre todo estoy agradecido por la experiencia reveladora que viví", reconoció.

Rosario Tijeras 3 se transmite de lunes a jueves por Azteca 7.