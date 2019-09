Eiza González visita a niños migrantes en frontera de EEUU

México.

Eiza González visitó un albergue para niños migrantes en Tijuana, Baja California, operado por las organizaciones Yes We Can y This is About Humanity.

La actriz de "Hobbs & Shaw" compartió imágenes de su visita a través de su cuenta de Instagram.

"Qué hermoso y especial día. Amo venir a Tijuana, por favor lean y aprendan sobre esto para ayudar de corazón a las futuras generaciones, vean estas sonrisas", escribió la estrella.

Las organizaciones visitadas por la actriz están dedicadas a la educación y apoyo a niños migrantes en la frontera de México y Estados Unidos.

Eiza les pidió a sus miles de seguidores que hicieran lo posible por ayudar a esta fundación ya que los recursos obtenidos serían para comprar un autobús y construir una escuela temporal para los niños desamparados.

"Estamos tratando de obtener recursos para construir una escuela para ayudar a los niños a continuar con su educación… Ayudar a nuestras futuras generaciones es clave, los niños no tienen la culpa de ninguna división política’, comentó Eiza.

No es la primera vez que Eiza González visita la frontera, hace algunos meses también lo hizo y ayudó como voluntaria en varios trabajos de construcción.