Hijo 'secreto' de Julio Iglesias quiere adoptar su apellido

Tal y como había anunciado su equipo legal tras conocerse que un juez había reconocido legalmente a Javier Sánchez como hijo biológico de Julio Iglesias tras una larga batalla legal, el legendario cantante ha recurrido la sentencia antes de que expirara el plazo límite para hacerlo.

Ahora Javier Santos ha concedido una entrevista en la que ha hablado de la situación actual del caso, que él define como "único", y por qué cree que su padre siempre se ha negado a conocerle.

"Siempre me hago esa pregunta y se la hice a él en una carta que le mande, pero no me contestó", ha explicado a su paso por el programa 'Espejo Público' de la cadena española Antena 3. "Tengo la esperanza de que podamos reunirnos".

En esa misma conversación, Javier Santos ha insistido en que su principal motivación no es el dinero, sino su deseo de "limpiar el nombre" de su madre.

Por otra parte, también ha reconocido que aún deberá esperar a conocer el resultado del recurso, ya que en el pasado las reclamaciones que presentó para que Julio Iglesias aceptara someterse a una prueba de ADN fueron rechazadas tras la repentina aparición de lo que él considera "testigos falsos", pero ya ha hecho planes de cara al futuro en caso de que en esta ocasión por fin consiga lo que llevaba décadas reclamando: ser considerado a ojos de la ley como uno más de los hijos Iglesias.

"Tengo claro que si sale todo a mi favor no dudaré en cambiarme el apellido", ha adelantado.

Los abogados del cantante Julio Iglesias presentaron a inicios de esta semana un recurso para invalidar la sentencia que, el pasado mes de julio, emitido un tribunal de Valencia en la que reconocen legalmente al cantante como padre de Javier Sánchez Santos.

Sánchez fue producto de la aventura amorosa que tuvo éxito con la bailarina María Edite mientras aún estaba casado con Isabel Preysler -la madre del famoso intérprete Enrique Iglesias y sus otros dos hijos mayores- en el año 1975.

El equipo legal del incombustible vocalista sigue confiando en la fortaleza de sus argumentos para revertir el pronunciamiento de dicho tribunal, los cuales se basan fundamentalmente en la ausencia de pruebas concluyentes que determinan esa relación biológica y, en el apoyo mostrado por la fiscalía provincial de Valencia a su postura.

De hecho, el ministerio público se posicionó del lado del artista en el proceso y solicitó el sobreseimiento del caso.

La sentencia contraria a los intereses de Julio Iglesias se vio motivada, en palabras del propio magistrado, por una serie de "indicios afectados" para establecer el vínculo paterno-filial de ambas partes, entre los que se relaciona la negativa reiterada del músico a facilitar una muestra de ADNA, así como la coherencia entre las fechas en que supuestamente se produjo su encuentro con la madre del demandante y la concepción del mismo.

En su exposición, el juez también hizo referencia al "evidentemente similar físico" entre Julio Iglesias y Javier Sánchez, aunque concedió que podría ser producto de una casualidad milagrosa, y al minucioso relato ofrecido por María Edite a la hora de describir la mansión en la que se aloja esos días el cantante cuando fue invitado a pasar la noche con él.

