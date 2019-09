La 44 edición: famosos brillan en el Festival de Cine de Toronto

CANADÁ.

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se adentró el fin de semana en el mundo de las tragedias con los estrenos de The Goldfinch, protagonizada por Ansel Elgort y Nicole Kidman, y The Song of Names, con Tim Roth y Clive Owen.

Las cintas se llevaron las ovaciones de los críticos en la muestra de cine. Otra de las películas que recibió buenas críticas en el festival es Hustlers, de Jennifer López.

Scarlett Johansson arribó al festival para presentar sus recientes filmes: Marriage Story y Jojo Rabbit.

Dirigida por Lorene Scafaria e interpretada por Constance Wu y Julia Stiles, además de López, que también es productora ejecutiva, la película ya ha empezado a ser mencionada para alguna estatuilla en febrero del año que viene. Hustlers, inspirada en un artículo de New York Magazine, trata sobre un grupo de strippers que tras la crisis financiera de 2008 encontraron nuevas maneras, a veces ilegales pero siempre creativas, de mantener el negocio a flote.

HUMILDE. El actor Ansel Elgort se tomó fotos con sus fans.

Dakota Johnson promociona The Friend. Felicity.