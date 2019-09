Eva sobre ‘Dora la exploradora’: “Es la primera heroína latina”

Redacción.

Al frente de una historia y un elenco totalmente hispanos, Eva Longoria charló con la agencia Efe sobre la adaptación al cine de la serie Dora la exploradora y ensalzó a este personaje por ser “la primera superheroína latina” y por haberse convertido en un fenómeno global gracias a “su infinito optimismo”.

Longoria interpreta a la madre de la entusiasta y joven aventurera en Dora y la ciudad perdida, cinta de James Bobin, que ya se exhibe en los cines de Honduras, con Isabela Moner como protagonista dentro de un reparto con muchísimo sabor hispano en el que también destacan Eugenio Derbez, Michael Peña, Danny Trejo y Benicio del Toro.

Al consultarle por qué considera que Dora sea un personaje tan icónico, la actriz responde lo siguiente: “Antes creía que era un personaje icónico solo para la comunidad latina. Pero cuando se anunció que yo iba a hacer esta película, mucha gente me llamó de España, de Inglaterra, de Alemania... Era como: “¡No puedo creer que vayas a hacer el filme de Dora! Amo a Dora, mi hija ama a Dora...”. Y pensé: “¿Cómo saben quién es Dora?”, explica Longoria en entrevista con The New York Times.

Michael Peña, Eva Longoria, Eugenio Derbez e Isabella Moner en una presentación de la nueva cinta Dora y la ciudad perdida.

“Descubrí que es un ícono global. Niños de todo el mundo crecen con ella, saben quién es y les encanta. Creo que es su infinito optimismo y positividad lo que la hace única”, agrega.

Faceta maternal. En la película interpreta a Elena, la madre de Dora. Y en la vida real se convirtió en mamá por primera vez el año pasado, un aspecto que definitivamente influyó a la hora ponerse detrás de las cámaras.

“Sí. Quiero decir, era la primera vez que interpretaba a una madre mientras era una madre. Así que todos mis instintos estaban de revés porque nunca había tenido la perspectiva de una madre para guiarme en un personaje. A lo largo de la película, Michael (Peña, quien da vida al padre de Dora) y yo nos preguntábamos muchas veces cosas como: “Oh, no, eso es un poco peligroso. Le dejaría o no hacer eso a nuestra hija, agarrar una serpiente...”. Y el director decía: “Es Dora, no es su hija: Dora tiene que hacer esas cosas en la película”, explicó entre risas.

Longoria y Michael Peña en una escena con Isabella Moner. Los actores interpretan a los padres de la jovencita.

La estrella, nacida en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos el 15 de mazo de 1975, opinó sobre la actriz Isabela Moner, y dijo que ella era la elección perfecta para interpretar a Dora. “Es especial, es una joven especial. Es amable y es muy como Dora: optimista, inteligente, sabia más allá de sus años. Pero, al mismo tiempo, tiene esa hermosa inocencia no solo en su apariencia sino también en su corazón. No puedo imaginar a nadie más interpretando este rol: simplemente dio en el clavo”, contó Longoria.

Diversidad en el cine.

En Hollywood se escucha mucho el lema “la representación diversa importa”, tanto que casi es un cliché. Por lo que Eva cree que Dora influye de manera positiva en las nuevas generaciones de latinos en EUA. “Es la primera superheroína latina que tenemos, así que hay una responsabilidad de representar a los latinos de una manera positiva en la pantalla grande. Y nadie hace eso mejor que el personaje de Dora. Sí creo que la diversidad se ha convertido como en esta cosa importante que hacer, pero lo que me encanta de esta película es que no solo está como marcando esa casilla y ya está: es auténticamente latina con Dora en el centro”, añade la artista.

“La película refleja lo mejor de nuestra cultura, que es la familia, y creo que es un tema universal con el que todos pueden identificarse, pero al mismo tiempo es muy específico de la cultura hispana. Y pienso que ver a esta pequeña que es valiente, inteligente, divertida, intrépida y cariñosa puede ser inspirador y aspiracional para las niñas”, asevera.

Eva Longoria está casada con el empresario mexicano José “Pepe” Bastón. Ambos tienen un hijo a quien nombraron Santiago.

Imagen positiva de los latinos.

En la película hay una historia latina, con un telón de fondo latino y un reparto latino casi al cien por cien, pero ahora los hispanos están pasando por un momento muy complicado en EUA. Ante esto, la intérprete opina lo siguiente: “Creo que simplemente un retrato positivo de los latinos en el cine puede de verdad contrarrestar lo que se ve en las noticias y los medios de comunicación ahora mismo, que normalmente son retratos negativos”, explica Longoria.

“Creo que es refrescante ver contribuciones de un ícono global como Dora. Ha cambiado muchas vidas: enseñó inglés en algunos países, enseñó español en otros... Así que, especialmente en un momento en el que los latinos son representados como personas malvadas o delincuentes, es bonito que se estrene una historia hermosa como la de Dora”, concluyó la estrella.