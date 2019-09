Orquesta brasileña deleita al público con "Sopa de Caracol"

Brasil.

Han pasado casi dos décadas desde el estreno de "Sopa de Caracol", pero el hit de la agrupación hondureña Banda Blanca sigue vigente.

Como una muestra de la fama internacional del éxito de la banda integrada por Pilo Tejeda, los últimos en versionar la canción fueron los músicos de la Orquesta Sinfónica de Teatro Nacional de Claudio Santoro de Brasilia (OSTNCS).

En un video que circula en redes se escucha el tema "Sopa de caracol" interpretada por la orquesta, dirigida por el maestro Claudio Cohen.

Esta versión del clásico pudo haberse desprendido del concierto "un viaje por América Latina y el Caribe" llevado a cabo este 03 de septiembre, donde el público disfrutó de los clásicos de la música de la región.

Durante la presentación la OSTNCS también interpretó éxitos de otros famosos latinoamericanos como "El Manisero" de Moisés Simons Rodríguez (Cuba), “El Carbonero” de Pancho Lara ( El Salvador), “Mora Limpia” de Justo Santos (Nicaragua) o "Por Amor” de Rafael Solano (República Dominicana), entre otros.

"Sopa de Caracol" éxito internacional

"Sopa de Caracol" fue escrita originalmente por el beliceño Hernán "Chico" Ramos, que en 1991 fue traducida al español por los hondureños Banda Blanca, integrada por Tejeda, convirtiéndose en un éxito inmediato que catapultó a los catrachos a nivel internacional.

La canción sigue vigente y ha tenido varias versiones, la más reciente fue lanzada en 2013 por los artistas internacionales Elvis Crespo y Pitbull.

"Sopa de Caracol" también fue parte de la banda sonora de la película de 2017 "How to Be a Latin Lover" protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek.