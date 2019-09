Rodolfo Bueso le canta a la mujer “perfecta”  

San Pedro Sula, Honduras.



La mujer hondureña es la musa que inspiró a Rodolfo Bueso para escribir Me enamoré, su nuevo tema musical.



El cantautor afirma que su canción es una carta de amor para sus compatriotas. “Yo quería hablar acerca de una mujer perfecta, y para mí las hondureñas lo son, pues, además de su belleza, su fuerza física y emocional es realmente admirable. Las mujeres catrachas son perfectas, aunque sean un poco enojadas”, comenta Bueso entre risas.



El tema narra la historia de un joven que le cuenta al mundo entero que está profundamente enamorado y describe las virtudes de su amada. “Me encantaría que los hondureños le dedicaran esta canción a sus novias o esposas”, agrega.



Me enamoré está disponible en la plataforma de YouTube con un video lyric. El artista sampedrano dijo que por los momentos no planea grabar un video oficial, pues no cuenta con los recursos suficientes. “Sinceramente me gustaría contar con el apoyo de patrocinadores, ya que varios me han cerrado las puertas. Todo lo que he logrado hasta el momento ha sido de mi bolsillo”, cuenta Rodolfo sobre la falta de apoyo que tienen los músicos hondureños.

El nuevo tema de Rodolfo Bueso fue producido por Juan Pablo Ordóñez y se grabó en Multiverse Studios. La canción está disponible en todas las plataformas.

Apoyo a la música nacional



El cantante, quien también es abogado, aprovechó para animar a los catrachos a escuchar la música nacional.



“Los hondureños podemos apoyarnos entre todos y así salir adelante. Si compartimos la música de nuestros compatriotas, esta puede llegar muy lejos, y como ventaja tenemos las redes sociales”, agrega.

Sin embargo, está de acuerdo en que “el oyente debe ser selectivo y apoyar la música de calidad”.



Entre sus próximos proyectos está una colaboración con el cantautor hondureño Chia Casanova, aunque prefirió no dar más detalles al respecto. Rodolfo, cuyo género musical es el latin pop, dijo que le gustaría grabar un tema con Eduardo Umanzor. “Chia y Eduardo son artistas muy talentosos, los admiro muchísimo”, concluyó.