“La Usurpadora” vuelve más poderosa

México.

Separadas al nacer, las gemelas Paola y Paulina han llevado vidas completamente distintas.

La primera fue adoptada y creció en México, rodeada de lujos pero llena de vacíos emocionales. La otra vivió en Colombia, junto a su madre biológica y con carencias económicas. Un día se reencontrarán, después de muchos años, para que una se haga pasar por la otra... como la Primera Dama de México.

Más de dos décadas después, La Usurpadora regresa a la pantalla chica, ahora con la interpretación de Sandra Echeverría como las hermanas protagonistas.

Paola Miranda Es una mujer bellísima, elegante y muy inteligente. Pero a pesar de estas virtudes, su corazón está lleno de maldad. Está “cansada” de ser la esposa del presidente de México y quiere escaparse con su amante.

“Está cada una en circunstancias muy complicadas e intensas. Los dos personajes siempre están con una adrenalina y prácticamente en un drama total.

No es la buena y la mala y que la última no sufra, al contrario, la mala sufre más que la buena por las circunstancias de su vida. Me tocó estar siempre en un subibaja de emociones complicado”, compartió la actriz.

Paulina Doria La gemela Paulina es una mujer dulce y de buen corazón. Es fuerte, pero un poco más dócil. Ella vive en Colombia, y para su desgracia (o suerte) se topará con Paola Miranda, una mujer idéntica a ella, pero malvada.

En la nueva versión, Paola descubre que tiene una hermana en Colombia, y, sintiéndose rechazada por su verdadera madre, ve en ella la solución para dejar su papel como esposa del Presidente de México (Andrés Palacios ) y vivir un idilio con su amante.

Es la misma faz, pero con sentimientos y reacciones completamente distintos, lo que hizo de la producción uno de los mayores retos actorales para la actriz.

“Saber que estaba en la piel de Paola o Paulina me hacía sentir con otro tipo de personalidad, voz, tono, sentimiento, incluso el vestuario te ayuda: te lo pones y te sientes como el personaje que debes representar.

Biografía. Sandra nació el 11 de diciembre de 1984. Debutó como actriz en la telenovela Súbete a mi moto, en 2002.

“Siempre era muy importante saber de dónde veníamos y hacia dónde íbamos, que es parte de la creación del personaje, para darle congruencia a la historia y a lo que le está pasando a la historia. Traté de hacer eso”, agregó.

Ambiente diferente. La idea de ambientar la trama en un escenario político provino de un directivo de la empresa, admite la productora, Carmen Armendáriz. No obstante, recalca que la esencia del proyecto es telenovelesco, como el original.

“Hablé con los escritores y todos nos pusimos de acuerdo en que era muy buena idea porque te da un plus. No es un thriller político, es un melodrama puro, pero con sus guiños de ese género”, sostuvo Armendáriz.

Con 25 episodios, La Usurpadora es el primer título en salir al aire del proyecto La Fábrica de Sueños, mediante el cual Televisa adaptará a formatos y escenarios actuales sus clásicos.

“En un principio a la gente no le gustaba mucho el hecho de un remake, y lo entiendo, pero en el momento en que empezaron a ver materiales y avances, la gente como que se enamoró y se enganchó. Ya hay muchísima gente que está esperando. Eso nos da mucho gusto y creo que sí será un éxito en la televisión mexicana, porque está hecho con una calidad que compite internacionalmente con cualquier proyecto”, concluyó Echeverría.