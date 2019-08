Los estrenos de Netflix para septiembre de 2019

Redacción.

En septiembre llegarán algunas de los estrenos más esperados del año a Netflix. La segunda temporada de Élite, una nueva de Vis a Vis y la quinta temporada de How to Get Away with Murder.

También se agregan películas como 50 Sombras más oscuras, Fragmentado y las de Dinsey Bucando a Nemo y Cars.

Además de varios títulos originales de Netflix.

Películas

Hombres al agua- 01 de septiembre

Un peculiar grupo de hombre en los 40 años y en plena crisis de edad, decide formar el primer equipo frances de natación sincronizada masculino. Desafiando estereotipos e ignorando las burlas de los que les rodean,

Cincuenta sombras más oscuras- 09 septiembre 2019

Anastasia se embarca en una carrera editorial, mientras Christian renegocia los términos de su relación. Pero el pasado amenaza con separarlos.

A mi altura- 13 de septiembre

Una adolescente encara el problema de ser demasiado alta y se propone conquistar sus miedos.

Between Two Ferns: the movie - 20 de septiembre

Zach Galifianakis se ríe de su imagen pública en esta película en la que se muestra a sí mismo como un famoso del que todo el mundo se mofa (por culpa de Will Ferrell) y que intenta limpiar su reputación con un programa de entrevistas serias a celebrities.

Fragmentado- 23 septiembre 2019

Un hombre con múltiples identidades secuestra a tres chicas, que deben encontrar el modo de escapar antes de que se apodere de él su más reciente y peligrosa identidad.

Ocultos por la Luna- 27 septiembre 2019

En este thriller de ciencia ficción, un policía de Filadelfia sale a la caza de un huidizo asesino serial cuyos crímenes están sincronizados con el ciclo lunar.

Series

Anatomía según Grey: Temporada 15- 01 septiembre 2019

Meredith vuelve a abrirse al amor, mientras los médicos del Grey Sloan lidian con las complicaciones de sus relaciones, con caras nuevas y con nuevas revelaciones.

How to Get Away with Murder: Temporada 5- 01 septiembre 2019

Esta serie inicia mostrando cómo Annalise Keating, una brillante abogada penalista y profesora de leyes, se involucra en un caso de homicidio con cinco de sus estudiantes

Élite: Temporada 2- 06 septiembre 2019

Tras el asesinato de una compañera, un estudiante desaparece, las lealtades cambian, llegan nuevos alumnos y los turbios secretos son más difíciles de ocultar.

The I-Land - 12 de septiembre

10 personas despiertan de repente en una isla y no tienen ni idea de cómo han llegado hasta allí. La propia isla les propone retos extremos físicos y psicológicos para poder escapar de allí con vida.

The Ranch: Parte 7- 13 septiembre 2019

La comedia original de Netflix es protagonizada por Ashton Kutcher y Danny Matterson, quienes hace muchos años trabajaron juntos en That ’70s Show.

Unbelievable - 13 de septiembre

Toni Collette interpreta a una policía que investiga un caso de violación similar a otro denunciado por una adolescente a la que nadie, ni la policía ni las personas más cercanas a ella, le dieron credibilidad.

(Des)encanto: Parte 2- 20 septiembre 2019

La siempre vivaz princesa Bean atraviesa el infierno para salvar a un amigo, descubre el destino místico que la aguarda y ayuda a restablecer el reino de su padre.

The Blacklist: Temporada 6- 21 septiembre 2019

Un brillante criminal se rinde y decide ayudar al FBI a atrapar a otros maleantes, solo si trabaja con Elizabeth Keen, la perfiladora nueva

Glitch: Temporada 3- 25 septiembre 2019

Un agente de policía y una médica deben enfrentar un misterio cargado de emotividad cuando siete residentes locales regresan de la muerte en perfecto estado físico.

En pocas palabras: Temporada 2- 26 septiembre 2019

Esta serie aborda temas tan complejos como la crisis mundial del agua y la brecha salarial por género y lo explica de una forma clara y en pocas palabras.

The Politician: Temporada 1- 27 septiembre 2019

Payton sabe desde niño que un día será presidente. Pero primero deberá sortear el panorama político más traicionero de todos: la escuela.

The Good Place: Temporada 4- 27 septiembre 2019

Debido a un error, la egocéntrica Eleanor Shellstrop llega al cielo. Decidida a quedarse, intenta convertirse en una mejor persona.

El marginal: Temporada 3- 27 septiembre 2019

Un expolicía infiltrado intenta desbaratar una banda que opera desde la cárcel, pero antes deberá manejar los códigos del inframundo para sobrevivir.

Vis a vis: Temporada 4- 27 septiembre 2019

Es una serie de televisión española, ambientada en una prisión, de género dramático y suspenso.

DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 4- 30 septiembre 2019

John Constantine se suma a las Leyendas para enfrentar una nueva amenaza.

Documentales y especiales

Elena- 01 septiembre 2019

Moving Art: Temporada 3- 01 septiembre 2019

Hip-Hop Evolution: Temporada 3 - 06 septiembre 2019

Bill Burr: Paper Tiger- 10 septiembre 2019

Nuestro padrino- 10 septiembre 2019

The Chef Show: Volumen 2- 13 septiembre 2019

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea - 13 septiembre 2019

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom- 15 septiembre 2019

Bill Gates bajo la lupa - 20 septiembre 2019

Jeff Dunham: Beside Himself- 24 septiembre 2019

Abstract: The Art of Design: Temporada 2- 25 septiembre 2019

Pajareros- 25 septiembre 2019

Infantiles

Buscando a Nemo - 01 septiembre 2019

Cars - 01 septiembre 2019

Patoaventuras: Temporada 1- 01 septiembre 2019

My Little Pony: La magia de la amistad: Temporada 8- 01 septiembre 2019

Cars 2- 01 septiembre 2019

Buscando a Dory- 01 septiembre 2019

La próxima gran aventura de Archibald- 06 septiembre 2019

Dragones: Equipo de rescate- 27 septiembre 2019

Los héroes del apocalipsis- 17 septiembre 2019

Equipo Kaylie - 23 septiembre 2019