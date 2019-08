Matthew McConaughey cambió de carrera, ahora será maestro

Estados Unidos.

Matthew McConaughey será docente de prácticas en la Escuela Moody de Comunicación de la Universidad de Texas, en EEUU.

El ganador del Óscar a Mejor Actor en 2013 escribió y diseñó el plan de estudios de la materia que impartirá, de acuerdo con el decano de la facultad, Jay Bernhardt.

En 2015, comenzó a trabajar en la institución como profesor visitante, y ahora será profesor de prácticas.

La asignatura que impartirá el histrión está enfocada en el proceso cinematográfico, desde el momento en el que se escribe el guion, hasta la postproducción y lanzamiento del filme.

MIRA: Ryan Reynolds felicita a su esposa, Blake Lively, con sus "peores" fotos

"Es la clase que me hubiera gustado tener cuando estudié cine. Trabajar en el aula con los alumnos me da la oportunidad de prepararlos.", compartió McConaughey en un comunicado.

"Hacer cine, convertir las palabras en un papel en una película, es tanto como una ciencia como un arte, sin importar el tiempo o la generación. Los elementos de auténtica verdad y alegría genuina para el proceso son eternos. Ese siempre será nuestro enfoque en el aula", añadió el actor reconvertido en maestro.

Una fotografía de la Universidad de Texas muestra a Matthew McConaughey (segundo del centro a la derecha) posando con personal y estudiantes en Austin, EE. UU.

La universidad reconoció la disposición del actor por trabajar con los estudiantes más allá del aula, y agregó que el cambio de profesor visitante a profesor de prácticas le permitirá involucrarse más con la institución y los alumnos.

Cuando el histrión el actor de Dallas Buyers Club trabaja en alguna película graba y envía videos durante sus descansos en el set, con la intención de que los estudiantes experimenten lo que sucede durante el rodaje.

ADEMÁS: Brad Pitt enloquece en Festival de Venecia

El decano Jay Bernhardt declaró que la clase de McConaughey es de las favoritas de los estudiantes, pues siempre hay lista de espera.

Matthew McConaughey egresó de la carrera de Cine de la Universidad de Texas en 1993, desde entonces ha participado en más de 50 películas, entre ellas: The Wedding Planner, How to Lose a Guy in 10 Days, The Lincoln Lawyer, Dallas Buyers Club, The Wolf of Wall Street e Interstellar, entre otras.