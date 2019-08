Revelan duración de la secuela de "It" 

Madrid, España.

Ya es oficial: It Capítulo 2 rondará las tres horas de duración. La monumental extensión de la película, que alcanzará las dos horas y cuarenta y cinco minutos, concluirá con la adaptación de la novela homónima de Stephen King.



Ha sido el director de la película, Andy Muschietti, quien ha justificado la duración de esta segunda entrega en unas declaraciones a Digital Spy. "Al principio, cuando estás escribiendo y construyendo el ritmo de la historia, todo lo que incluyes parece esencial para la historia", explicó.



"Sin embargo, cuando tienes el montaje final de la película y dura cuatro horas, te das cuenta que puedes prescindir de algunos de los eventos y pulsos, y la esencia de la historia sigue siendo la misma", comentó Muschietti.

Jessica Chastain, quien interpreta a Beverly en el filme, durante la premier de "It: capítulo 2" en el Regency Village Theatre en Westwood, California. Foto: AFP.



"No puedes hacer una película de cuatro horas porque el público empezará a estar incómodo, sin importar lo que estén viendo". continuó el director. "Al final, nos quedamos con una película que dura dos horas y 45 minutos, que tampoco está mal", sentenció, rematando al decir que "nadie que ha visto la película se ha quejado" de su duración.



La esperada It: Capítulo 2 será especialmente extensa, algo que, sin embargo, no ha funcionado mal en el cine comercial reciente, como ocurrió con Vengadores: Endgame, que supera las tres horas de duración. El desenlace de la terrorífica historia de Pennywise y el Club de los perdedores llegará a los cines de Honduras el próximo 5 de septiembre.

La productora Warner Bros. promociona el próximo estreno de "It 2" en Honduras. Periodistas de Diario LA PRENSA se tomaron fotos con los globos rojos del payaso Pennywise. Fotos: Franklin Muñoz.

De acuerdo con el director de la cinta, Andrés Muschietti, el globo representa "la sensación de temor que crece en la mente de la gente".

