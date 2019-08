"Amor y Frijoles", 10 años de un éxito del cine hondureño

San Pedro Sula, Honduras.

Un 21 de agosto de 2009 se estrenó en las salas de cine de Honduras: Amor y Frijoles, una producción nacional que se grabó en el pueblo de Ojojona y que cautivó al público con su trama llena de enredos, romance y problemas de la vida cotidiana.

La película fue vista por 79,000 espectadores en las salas de cine, y 15,000 personas más la disfrutaron en salas improvisadas de algunos pueblos y aldeas. En total más de 94,000 personas se divirtieron con esta producción que fue un fenómeno a nivel nacional.



Amor y Frijoles contó con la producción Guacamaya Films y de Mathew Kodath, quien hace varios años llegó a Honduras desde La India con el objetivo de realizar trabajos cinematográficos de gran calidad. El cineasta destacó la cultura hondureña y al pintoresco pueblo de Ojojona, en Francisco Morazán.

De hecho, muchos pobladores del lugartodavía le llaman "la plaza de Amor y Frijoles" al puesto de baleadas donde trabajaba el personaje de Karen.

Eduardo Cáceres y Mathew Kodath durante el rodaje de "Amor y Frijoles" en 2009.



Abrió puertas a nuevos talentos

Redordar Amor y Frijoles es visualizar a un Polache en sus inicios en la industria musical. "Tuve el privilegio que mi música fuera elegida como parte del soundtrack de la película. Canciones como Hablo Español, El Turuncazo, La Potra y especialmente Pedazo de mujer fueron parte de este gran proyecto", comentó Polache.

"Cuando nos conocimos con Mathew me dijo que mi música encajaba perfectamente con la temática de la cinta y me convenció. Hoy reconocen mi música. Amor y frijoles hizo que la gente que me reconociera", agregó el artista catracho.

De igual manera, la cinta fue la plataforma ideal para que se dieran a conocer los actores Jessica Guifarro, Rosa Amelia Núñez, Rolando Martínez y Óscar Herrera, quienes interpretaron a Karen, Nicoll, Dionisio y Ramiro, respectivamente.

El público hondureño se congregó en las salas de cine en la premier de "Amor y Frijoles" en agosto de 2009.