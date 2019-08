La canción más emotiva del nuevo disco de Taylor Swift habla de su mamá

Redacción.



El esperado nuevo disco de Taylor Swift, "Lover", ya se ha publicado y los fans de la cantante han podido comprobar lo que ella misma había adelantado en un encuentro celebrado este jueves con sus fans y retransmitido a través de YouTube: que la canción "Soon You'll Get Better" -que se traduciría al español como "Muy Pronto Estarás Mejor"- es una de las más emotivas que ha compuesto a lo largo de toda su carrera al hablar de la enfermedad de su madre.



A principios de este año la estrella del pop desveló que Andrea Swift había sufrido una recaída cuatro años después de que le diagnosticaran cáncer por primera vez durante una revisión rutinaria y en su nuevo sencillo su famosa hija se sincera acerca de lo duro que le ha resultado lidiar con esa noticia: "Y odio pensar solo en mí / ¿pero qué se supone que voy a hacer ahora? / ¿con quién voy a hablar / si no te tengo a ti?", reza uno de los versos del tema.





Aunque el último trabajo musical de la artista incluye las referencias habituales a su vida privada, desde su actual relación con Joe Alwyn a su renacer tras la caída en picado de su reputación a raíz de su mediático enfrentamiento con Kanye West, el contenido de esa letra en concreto le parecía tan personal que en un principio no estaba segura de si debería ver la luz.









"Resultó muy, muy complicado escribir esa canción y nos sentamos a hablar como familia si debería incluirse o no en el disco. Al final decidimos hacerlo, y me siento muy orgullosa de que así fuera, pero no resultó sencillo. Ni siquiera puedo cantarla en público, es demasiado duro a nivel emocional. En un par de horas entenderéis de qué estoy hablando", explicó ella a todos sus seguidores.