Madonna defiende a Miley Cyrus de críticas tras separación de Liam Hemsworth

Teniendo en cuenta que la trayectoria pública de Madonna constituye uno de los mejores ejemplos de cómo a las mujeres se les ha atacado y criticado con notable virulencia cada vez que se 'atrevían' a salirse de los esquemas sociales más conservadores, tanto en lo referente a la sexualidad como a cualquier otro aspecto de la vida, resulta comprensible que la reina del pop haya querido salir ahora en defensa de su buena amiga Miley Cyrus después de que a la joven se le haya acusado, entre otras cosas, de ser la principal responsable de su ruptura con Liam Hemsworth.

Hay que recordar que la intérprete de 'Wrecking Ball' publicó ayer jueves un mensaje lleno de indignación en sus redes sociales para reprochar a algunos medios e internautas que hayan asumido directamente -debido a su pasado artístico más 'alocado' o transgresor- que es ella quien habría jugado un papel más activo en la ruptura, sin olvidar los rumores que apuntan, sin base alguna, a que le habría sido infiel a su todavía marido durante su tiempo juntos.

"Lo que no puedo aceptar es que se diga que estoy mintiendo para cubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que esconder. No es ningún secreto que he salido de fiesta durante mi adolescencia y en la década de los 20. No solo he fumado, he reivindicado el uso de la marihuana y he experimentado con drogas. Mi canción más exitosa hasta el momento va sobre bailar drogada y meterme rayas en el baño", reza un extracto de la extensa carta abierta que la artista compartió en sus perfiles de Twitter e Instagram.

La respuesta de la reina del pop viene a incidir en el derecho de todos, hombres y mujeres, a cometer errores y a aprender de ellos en el marco de la libertad total con la que cada uno ha de dirigir su existencia, por lo que no ha dudado en animar a Miley a no pedir nunca perdón por ser una "mujer que ha vivido" con intensidad: "¡Gracias a Dios por ser humana! Una mujer que ha vivido. No tienes que pedir perdón por nada", le ha dirigido en el tablón de comentarios de la publicación, en el que también han querido dejar muestras de apoyo y cariño celebridades como Bella Thorne o Juicy J.

La antigua estrella Disney no se ha pronunciado, sin embargo, sobre la posibilidad de que el hermano de Chris Hemsworth haya iniciado ya los trámites legales para poner fin a su unión matrimonial de solo nueve meses, como informaba este miércoles el portal de noticias TMZ al tiempo que apuntaba a las "diferencias irreconciliables" que existirían entre la pareja como el argumento esgrimido por el actor para dar comienzo al proceso de divorcio.