Sistine Stallone y Corinne Foxx debutan con la presión de "ser hijas de"

California, EEUU.

Sistine Stallone y Corinne Foxx se enfrentan a tiburones asesinos en su debut en el cine como protagonistas de 47 Meters Down: Uncaged y, fuera de la pantalla, a la presión “extra” de “ser hijas de”, en este caso, Sylvester Stallone y Jamie Foxx, respectivamente.

Las dos artistas coincidieron en entrevistas en que sintieron mucha presión al tener que filmar la mayoría de las escenas en el agua, particularmente porque ambas tenían problemas con la natación, el mar y los tiburones.

“Fue una experiencia maravillosa, pero también muy incómoda”, dijo a Efe Corinne, la primogénita del actor afroamericano Jamie Foxx. “Yo no sabía nadar antes de comenzar este proyecto. Tuve unos pocos días para dominar un poquito la natación y otros para perderle el miedo al submarinismo”, subrayó la actriz de 25 años.

“Fue difícil, pero una vez que acepté el papel me dediqué a dominar mis emociones y hacerlo lo mejor posible. Era la única opción”, expresó Foxx, quien reconoció que el haber crecido en Hollywood la ha ayudado a entender qué era lo que se esperaba de ella como actriz. “Sé que no hay espacio para otra cosa que ser 100% profesional”, afirma.

MIRA: Hijos de los famosos de los 90's, nueva generación de estrellas

Sistine Stallone no tenía problemas con la natación, sí había tenido un trauma con los tiburones, pues su famoso padre la empujó al agua cuando titubeaba sobre si lanzarse a nadar con los temibles escualos durante unas vacaciones en Bora-Bora.

“No había peligro”, comentó la joven de 21 años, pero quedó tan asustada de la experiencia que reconoce que no tuvo que actuar cuando su personaje hacía escenas en las que debía lucir petrificada ante las bestias marinas.

Aunque reconocieron que sus apellidos les abrieron puertas, las dos coincidieron en que una vez que eso sucede el ser hijas de actores tan reconocidos les pone una presión adicional.

“Hay obviamente beneficios”, indicó Foxx, “pero cuando empiezas a trabajar te das cuenta de que la gente tiene muchas expectativas con tu desempeño. Creen que debes tener un talento descomunal o que estás allí solo por la familia que tienes”.

“A mí eso me ha obligado, en cierta manera, a prepararme más, a esforzarme el doble, porque siento que tengo que demostrar que valgo por mí misma y, al mismo tiempo, no decepcionar”, reconoció la joven de 25 años. “Por mucho tiempo no me gustaba usar mi apellido, pero ahora me siento más cómoda”.

ADEMÁS: Katie Holmes y Jamie Foxx se separan tras seis años de relación

Stallone, quien es la del medio de las tres hijas del actor de Rocky y Rambo, admitió que justamente por evitar eso jamás pensó en seguir una carrera artística, hasta que surgió la oportunidad de hacer 47 Meters Down: Uncaged.

“Había tomado clases, pero como una manera de salir de mi zona de confort. Nunca lo vi como una posibilidad en serio”, reconoció.