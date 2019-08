Tráiler de "The Politician"': la serie de Ryan Murphy para Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.

Netflix reveló este lunes el primer tráiler de su nueva serie original, "The Politician" protagonizada por Gwyneth Paltrow, Jessica Lange y Ben Platt.



La serie dirigida por Ryan Murphy cuenta la historia de un joven que tiene el objetivo de ser presidente de los Estados Unidos, pero por ahora tendrá que conformarse con sobrevivir al instituto. El estreno de "The Politician" está programado para el 27 de septiembre.



"The Politician" cuenta con un elenco de grandes tallas, como ser Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Bob Balaban, Bete Midler, Dylan McDermott y January Jones.



Un contrato millonario

El creador de series como Glee y American Horror Story, Ryan Murphy, abandonó 21st Century Fox y fue fichado por Netflix en febrero pasado. Murphy firmó un contrato por 300 millones de dólares para producir contenido original para la plataforma.