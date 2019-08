Hilary Swank comparte una rara foto con su misterioso marido

Redacción.



La boda de Hilary Swank con Philip Schneider fue sin duda una de las noticias sorpresa del pasado verano: la actriz, que había cancelado su compromiso con el tenista colombiano Rubén Torres dos años antes, no había hecho ninguna mención a su nuevo compañero sentimental ni a sus planes de pasar por el altar y, a excepción de las imágenes de su enlace que compartió con la revista Vogue, desde entonces ha mantenido a su marido lo más alejado posible de la atención mediática.



Sin embargo, hoy lunes la Hilary Swank ha hecho una excepción a esa actitud protectora en torno a su vida privada para celebrar su primer aniversario de casada compartiendo en Instagram una fotografía en la que aparece posando junto a Philip en medio de un pueblecito y con un idílico paisaje de montaña de fondo.





"Ya ha pasado un año. El mejor de mi vida... a excepción del primero que pasamos juntos, y del segundo. Feliz aniversario al amor de mi vida", ha escrito Hilary junto a la bonita imagen en la que ambos irradian felicidad.

En las pocas ocasiones en que ha hablado de su atractivo marido, que no forma parte de la industria cinematográfica ni del mundo del entretenimiento, la artista ha explicado que se conocieron en una cita a ciegas organizada por amigos en común que comenzó a las diez de la mañana con un brunch y no acabó hasta las once de la noche. Y un año y medio después se habían comprometido, aunque en opinión de la actriz tardaron demasiado en dar ese paso en vista de que por aquel entonces ella ya tenía claro que había encontrado al hombre perfecto.



La imagen se ha viralizado en redes sociales, y es que Hilary Swank ha mantenido su vida privada alejada del foco público y las redes sociales.