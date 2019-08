Allan V regresa a la música con “Tóxica”

SAN PEDRO SULA.

A casi 10 años de pausar su carrera como cantante, Allan Vallecillo regresa con el tema Tóxica, una fusión de rock y reguetón.

“La calidad de la canción me gusta mucho y fue eso lo que me llevó a lanzar este video, trabajaba en ella, la escuchaba y pensé que se merecía que el público la conociera y que la letra y el sentimiento en ella se merecía el video”, explicó el también Dj en el lanzamiento de la canción presentado por Pepsi Music.

INVITADOS. Ramón Rodríguez del blog El Ombligo de América, José Altamirano, el youtuber Nio Nassar y el cantante y Dj Mario Faraj Jr.

La canción relata una historia de amor y desamor que nace de una relación tóxica, al grado en el que explotas y decides dejarlo todo.

“Escucho bastante rock y me gusta todo tipo de música, soy fan del reguetón, así que no me molesta que me identifiquen de ambas formas”, dijo entre risas por la mezcla de géneros en la melodía.

Incondicional. El artista nacional estuvo acompañado por su esposa Ana Perdomo.

Allan dijo que ha madurado musicalmente, por lo que cada canción que presente, aunque sea bailable, va a tener sentido. Agregó que espera salir del país a promocionar el tema y que no cree hacer un remix del mismo porque para él ya está perfecto.

TALENTO. La modelo del video Isa Paz, Allan y el director del mismo.