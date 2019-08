Bella Thorne debutará como directora con película para adultos

Estados Unidos.

La ex estrella de Disney Bella Thorne debutará como directora en una película para adultos.

Según The New York Post la polémica actriz dirigirá la cinta para el portal Pornhub, filme que llevará por nombre Her & Him.

"Mi idea inicial era hacer una película de terror navideña, pero en su lugar hice una película hermosa y etérea", declaró la cantante y actriz de 21 años.

La realizadora agregó que en la cinta mostrará una lucha por el dominio entre el hombre y la mujer.

"El proceso de filmación fue interesante porque tuvimos una escena de sexo real en el set que yo nunca había visto", agregó Thorne.

El vicepresidente del portal, Corey Price, declaró que la película es una representación moderna y sexualmente explícita de Romeo y Julieta.

"Si crees que la pornografía es incómoda, lamento que te sientas así, pero no hagas que otras personas se sientan así", declaró la también autora.

Her & Him se estrenará en el Festival de Cine de Oldenburg, en Alemania, que se realizará del 11 al 15 de septiembre; posteriormente estará disponible en el portal.

Recientemente Bella Thorne acaparó titulares al declararse pansexual durante una entrevista promocional de su libro "Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray".