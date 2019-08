Miley engañó a Liam con expareja de Brody Jenner

Los Ángeles.



Miley Cyrus fue captada besándose con la influencer Kaitlynn Carter horas antes de que se revelara la separación de su ahora expareja, el actor Liam Hemsworth.



Además del beso, el portal Page Six también publicó fotos en las que la cantante y la bloguera están tomadas de la mano mientras toman el sol. Carter también compartió en Instagram imágenes de sus días de descanso en compañía de la intérprete de Party in the USA.



Hace unas semanas, la influencer terminó su relación con Brody Jenner, hijo del exatleta Caitlyn Jenner y hermano de Kendall y Kylie Jenner.

Miley y Kaitlynn han publicado fotos de sus vacaciones juntas.

Por otro lado, Liam fue captado junto con su hermano mayor, Chris, en Byron Bay, Australia. Ambos fueron vistos mientras compraban yogur acompañados por los hijos del actor de Avengers, reportó Page Six.



En las imágenes se puede ver a Liam con un aspecto cabizbajo, de hecho, cuando un reportero se le acercó para preguntarle sobre su separación, el australiano no quiso dar declaraciones. “No comprendes cómo es esto. No quiero hablar de ello, amigo”, aseguró.

Brody Jenner y Kaitlynn se casaron en junio de 2018 y se separaron hace unas semanas.

Miley y Brody se atacan en redes



Tras el escándalo, Brody Jenner publicó en su Instagram una foto en la que aparece junto a un acantilado y que acompañó con una reflexión.



“No dejes que el ayer te ocupe mucho tiempo hoy”. Brandon Thomas Lee, su compañero en el reality The Hills, reaccionó a esa publicación con una divertida sugerencia: “Demos la vuelta a este escándalo y publica una foto nuestra besándonos”.



Jenner no tardó en contestar y escribió lo siguiente: “¡Atención! próximamente fotos de Liam y yo tomándonos de la mano en la playa”. A Miley no le agradaron estos comentarios y contraatacó a Jenner. “Toma una siesta en tu furgoneta y relájate”, escribió ella junto al hashtag #hotgirlsummer.