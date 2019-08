"Vuela alto, ya no hay más dolor": Alicia Machado sufre a la distancia la muerte de su padre

Redacción.



El padre de Alicia Machado, el señor Arturo Machado Díaz, falleció la tarde del domingo en Maracay, Venezuela.



La Miss Universo 1996 está viviendo momentos muy duros y es que no pudo estar con su padre en el momento de su deceso.



Por medio de las redes sociales, Alicia que se encuentra en California, compartió la dura noticia y le rindió un homenaje con varias imágenes y bellos mensajes al hombre que le dio la vida.



La exreina de belleza visitó por última vez a su papá en diciembre del año pasado, pero según sus palabras en redes sociales, estuvo en comunicación con su padre y pudo despedirse.







"Se fue mi papa! Ahora estarás aquí conmigo cuidándome como siempre lo hiciste, apoyándome y brindándome la seguridad y el amor que siempre necesite! Le agradezco a Dios que pudimos despedirnos papá te amo papá!".



"Gracias por enseñarme a ser fuerte e independiente a que todo lo que La Niña quisiera hacer tu estarías allí dulce, simpático y discreto! La Mujer empoderadada que los demás ven en mi no es más que La Niña de Arturo Machado tú carajita bien bonita ! Adiós papá te amo!", escribio junto a una imagen en la que sale tomando del brazo a su padre, mientras posan junto a otras personas.



Alicia Machado, quien ha recibido el apoyo de varios famosos y sus fans, no dio detalles sobre las causas de muerte de su padre.







"Papito descansa en Paz te voy a extrañar el resto de mi vida ! Te amo !", expresó junto a otra imagen.







"Vuela alto papá, ya estás libre y feliz, ya no hay más dolor, todos los que te amamos hoy estamos contigo para despedirte como te mereces ! Mi padre el mejor hombre del mundo!", dijo la exreina de belleza junto a una foto de su padre en su juventud.







Alicia Machado agradeció a todos sus familiares, amigos y fans que han estado enviando sus condolencias.