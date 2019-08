Chris Hemsworth temía quedar sin empleo

Australia.

Tras el éxito cosechado durante años como Thor, el dios del trueno, en la saga de Los Vengadores, Chris Hemsworth tuvo miedo de su futuro como actor, aunque solo un instante.



“Después del tour promocional de Los Vengadores tuve un momento real en el que dije, ‘Oh, ¿y ahora qué? Estoy sin empleo”, expresó el actor australiano en una entrevista para la revista Men’s Health: Strength Sessions.



“Pero después pensé: ‘Este es el problema. Si sigues mirando hacia adelante sin disfrutar el ahora, entonces simplemente te lo vas a perder’”, agregó el hermano de Liam Hemsworth.



Por eso mismo, el intérprete, de 35 años, ha decidido tomarse un descanso para disfrutar del presente, que son su esposa, la actriz española Elsa Pataky, y sus tres hijos: Indian Rose, de 7 años, y los gemelos Tristan y Sasha, de 5.



Dice que a ellos se va a dedicar, al menos los próximos seis meses.



Medio año de descanso



“Ahora mismo estoy en casa y aquí me voy a quedar. Me voy a tomar libres los próximos seis meses para pasar tiempo con mis hijos y mi esposa. Me voy a dedicar a preparar la comida, y a llevar a los niños al colegio y recogerlos”, agregó la estrella de cine.

Desde 2015, Hemsworth ha participado en un total de 12 películas. Entre ellas, además de la saga Marvel, destacan Cazafantasmas y Hombres de Negro: International.