Elisabeth Moss: “Me gustan los papeles opuestos a mí”

MÉXICO.

Introvertida, enfocada y meticulosa es como se percibe Elisabeth Moss en el ámbito personal, mientras que como actriz se describe arriesgada, formal y sin temores.

“Prefiero hablar de mis experiencias actorales porque son las que me dan exposición internacional. Y sí, soy muy arriesgada, muy constante y formal y no le tengo miedo a nada.Es más, podría decir que busco papeles totalmente opuestos a mi personalidad, a lo que puede representar mi vida, ya que así me siento provocada, fiera, poderosa, y me gusta”, indica Moss en entrevista.

En la charla, en la que promueve su película Her Smell, en la que personifica a una estrella de rock errática y en picada, la californiana de 36 años acentúa su necesidad de encontrar mujeres llenas de energía y sin límites para llevarlas al set o al escenario.

“Es una de las razones por las que también produje esta película... es un riesgo total. Y quiero encontrar mujeres siempre así: llenas de capas, que las descubras y no sepas cómo son, que no sean yo, sino una mujer muy distinta”.

Moss interpreta a una autodestructiva estrella de rock en su nueva cinta, “Her Smell”.

Sin interés en la fama. La aclamada protagonista de la serie El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) externa su pasión por la interpretación histriónica sin necesidad de hacerle caso a la fama que le ha traído este proyecto, en donde encarna a la cautelosa y analítica June Osborne y que ya le dio dos premios Emmy y dos Globos de Oro como mejor actriz de una serie dramática.

“Jamás podría pensar en comparar un trabajo en un filme con lo que sucede en televisión, pues en la pantalla chica tengo la oportunidad de crecer con un personaje y voy acorde a lo que piensa la autora, vamos jugando con el tiempo y desarrollando a June”, agrega la rubia.

Su personaje de la sumisa pero inteligente June Osborne en la serie The Handmaid’s Tale le ha dado varios reconocimientos de los críticos.

“No me siento presionada por el éxito ni por la atención, al contrario, es muy halagador que me reconozcan por mi personaje, y qué bueno que pueda obtener exposición gracias a él. La actuación, sea en cine, teatro o televisión, es lo que alimenta mi espíritu y mi vida día a día, no la fama”, argumentó la actriz, quien también participó en el filme de terror Nosotros, con Lupita Nyong’o.

La rechazaron por su físico. Moss recuerda que cuando inició su carrera se topó con diversos agentes que le decían que no entraba con los estándares de belleza, lo cual, lejos de frustrarla, la empujó a exigirse más. “Yo no sabía si iba a estudiar leyes o a continuar con mi carrera de bailarina, ya que me fascina el ballet. Empecé a conseguir papeles de actriz en televisión y teatro y hubo comentarios que no me gustaron, pero no les hice caso.Hoy me he probado que tomé la mejor decisión que fue seguir mis instintos y me apasiona lo que hago. Mi profesión es muy enriquecedora y es lo que quiero hacer para toda la vida”.