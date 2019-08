Escándalo Clinton-Lewinsky llega a "American Crime Story" en 4ta temporada

Los Ángeles, EEUU.

Después del ex campeón de fútbol americano O. J. Simpson y del fallecido diseñador Gianni Versace, el ex presidente Bill Clinton será el protagonista de una nueva temporada de la serie "American Crime Story", que estará centrada en su relación extramarital con Monica Lewinsky.

La ex becaria de la Casa Blanca no solo figurará entre los personajes de la serie, también será productora en la nueva temporada.

El rodaje de "Impeachment: American Crime Story" comenzará el próximo febrero y su estreno está previsto para el 27 de septiembre de 2020 en Estados Unidos, anunció el martes John Landgraf, presidente de FX Networks, compañía que coproduce la tira junto a la cadena Fox.

La fecha del comienzo de la emisión ya despertó controversias, por su cercanía con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se celebrarán el 3 de noviembre de 2020.

La actriz Beanie Feldstein encarnará a la joven Monica Lewinsky.

Hay quienes estiman que adaptación televisiva de las andanzas sexuales de Bill Clinton con Lewinsky, que casi le cuestan la destitución, pueden impactar en la campaña electoral, especialmente cuando algunos demócratas buscan la forma de iniciar un proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump.

El papel de Lewinsky será interpretado por la actriz Beanie Feldstein ("Booksmart", "Lady Bird"), mientras que Sarah Paulson ("Glass", "Ocean’s 8") se pondrá en la piel de Linda Tripp, la confidente de Lewinsky y quien hizo pública su relación con el entonces presidente.

Y Annaleigh Ashford hará el papel de Paula Jones, quien para ese entonces había iniciado una querella judicial por acoso sexual contra Clinton.

Todavía no se han anunciado los artistas que harán los otros papeles protagonistas, como el del presidente Clinton o el de su esposa, Hillary.

Sara Paulson vuelve a la producción para encarnar a Linda Tipp, quien hizo público el affair de Clinton con Lewinsky.

El guión se elaboró sobre el libro de Jeffrey Toobin "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal that Narly Brought Down a President".

"American Crime Story se ha convertido en un fenómeno cultural que da un contexto más amplio para historias que merecen una comprensión más profunda", señaló en un comunicado el presidente de FX, John Landgraf.

Las dos primeras temporadas de "American Crime Story", que recrea recordados casos judiciales de Estados Unidos, han sido galardonadas con 16 premios Emmy.