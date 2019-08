Cara Delevingne y Ashley Benson no se han casado

Londres, Inglaterra.



La madre de la actriz Ashley Benson, Shannon Benson, negó que su hija y Cara Delevingne se hayan casado, reportó E! News.



"Qué fácil es para muchos de nosotros hoy estar indudablemente llenos de información y sin nada de información precisa", escribió Shannon en Instagram.



The Sun informó que la pareja había tenido una ceremonia secreta en la Capilla de Little White en Las Vegas a principios de este año.



Sin embargo, una fuente dijo a Entertainment News que Delevingne y Benson no están legalmente casadas, pero tuvieron una divertida ceremonia de amistad hace un año.



El informe del periódico se publicó un mes después de que Delevingne, de 26 años, y Benson, de 29, desataron rumores de compromiso cuando las vieron de vacaciones en Saint-Tropez, Francia, mientras llevaban bandas de oro en los dedos.