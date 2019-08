Bad Bunny es hospitalizado en Miami

Miami, EEUU.

Bad Bunny ingresó a un hospital en Miami, EEUU, este jueves 01 de agosto, según informó el reguetonero en sus redes sociales.

"Miami siempre me gana", escribió el cantante junto a dos fotos suyas en donde aparece con una intravenosa en el brazo y recostado en una camilla de hospital.

Sin embargo, "El conejo malo" no dio más detalles sobre la dolencia que lo habría llevado a tener que recibir cuidados médicos.

Las ultimas apariciones publicas del cantante se dieron hace unas semanas durante las protestas contra el exgobernado de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, donde protestó junto a la población de la isla y varios famosos como Ricky Martín, Daddy Yankee y René Perez "Residente", que exigían la renuncia del político.

Poco después de su participación en las marchas Benito Martínez, nombre real del artista, anunció su retiro temporal de la música alegando que en este momento "no tiene corazón ni mente para hacer música, ni para hacer un ca**jo".

Esta no es la primera vez que Bad Bunny necesita ayuda médica. En 2018 el cantante terminó en el hospital luego de desplomarse durante un concierto en Estados Unidos debido a un dolor fuerte y debilitante, según explicó él mismo en sus redes sociales.

“Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio. El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy todo. Y ese día no fue la excepción, di todo lo que pude dar, tanto que no me quedó más para los demás días”, narró el cantante en aquel momento.