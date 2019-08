Anne Hathaway se sintió atormentada por sus problemas de fertilidad

CALIFORNIA.

La actriz Anna Hathaway reveló recientemente que está embarazada de su segundo hijo con su esposo Adam Shulman, pero además contó que tuvo problemas de fertilidad.

En declaraciones al periódico Daily Mail, Anne, que ya tiene a su hijo Jonathan, de tres años, explicó: “Recordaba cómo me sentía cuando estaba luchando por lograr concebir”.

“Cada vez que intentaba quedar embarazada y no me iba bien, alguien más lograba concebir. Intelectualmente sabía que no sucedía solo para atormentarme; pero, para ser honesta, sí me sentía un poco de esa forma”.

“Empeoró las cosas que me daba vergüenza sentirme así porque no había ninguna conversación al respecto. Esto es algo de lo que la gente no habla, y creo que deberían hacerlo. Entonces, cuando estaba escribiendo esa publicación, pensé en esa seguidora que podría alcanzar, la mujer que está en el infierno y no puede entender por qué no le está viviendo. Ella vería mi anuncio y, aunque entiendo que se alegraría por mí, también sé que algo la hará sentir peor. Solo quise decir: ‘Mira, esto no fue tan fácil para mí como parece’”.