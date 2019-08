Naomi Watts creía que su carrera terminaría a los 40

California.

Naomi Watts se está preparando para protagonizar la precuela de Juego de tronos, que se rumorea se llamará Bloodmoon, pero pese a su gran éxito, la actriz, de 50 años, reveló a la revista PorterEdit. que le dijeron que su carrera como actriz terminaría a los 40 años.

“Al comienzo de mi carrera, a mediados de mis veintes, todos me dijeron que debería esperar que todo terminara a los 40 y, para ser sincera, se veía de esa manera. En ese momento, solo había unas pocas personas que parecían avanzar y tener carreras más allá de eso”, reflexionó.

Naomi también recordó cómo había lidiado con el rechazo en Hollywood.

“Pasé una década completa viviendo en Hollywood, donde me dijeron: “No, no, no y fue aplastante. Poco a poco me derribó, hasta el punto de que no pude salir de ese ciclo. Hubo muchas veces en las que tuve ganas de empacar todo e irme a casa con la cola entre las piernas”, confesó.

Sobre su vida familiar, la estrella contó cómo ella y él también actor Liev Schreiber (51), de quien se separó en 2016 después de una relación de 11 años, logran trabajar juntos para criar a sus hijos Samuel Kai, de 10 años, y Sasha, de 12. “Estamos haciendo las cosas de manera muy diferente. Estoy bastante orgulloso de nosotros, por cursi que pueda parecer. Nuestra prioridad absoluta es ser buenos y amables entre nosotros y estamos absolutamente comprometidos con eso”, compartió.

Además de Watts, el programa de HBO cuenta en su reparto con Naomi Ackie, Denise Gough, Miranda Richardson, Josh Whitehouse y Jamie Campbell.

Naomi también habló sobre asumir el papel de Gretchen Carlson, la presentadora de Fox News que, en julio de 2016, presentó una demanda acusando al ejecutivo de televisión Roger Ailes de acoso sexual, en The Loudest Voice. “Ella es una heroína. Ella fue la primera, inadvertidamente provocando el movimiento #MeToo, y no recibe una gran cantidad de crédito por eso”.

Al reflexionar sobre cómo se ha visto afectada por el movimiento #MeToo, aseguró: “Todos lo pasamos de una forma u otra al comienzo de nuestras carreras, cuando no teníamos agencia”. Recordó una sesión de casting que tuvo cuando era joven, donde le pidieron que se quitara la parte superior: “Me alejé del lugar pensando: ‘¿Fui yo? Tal vez estaba siendo tensa. ¿Tal vez esto es normal? Tal vez esto es justo lo que tengo que hacer’”.

Al tocar el papel de Juego de tronos, la intérprete reveló que nunca había visto la serie de fantasía de culto hasta que consiguió el papel y que, al reflexionar sobre el espectáculo épico que aumentaba su perfil público, admitió: ‘Todavía tengo temores al respecto. Realmente no sé para qué prepararme”.

Según el autor de los libros, George R.R. Martin, la historia se desarrolla miles de años (aproximadamente 5,000) antes de los eventos vividos en Juego de tronos. “No hay desembarco del rey, no hay trono de hierro, no hay Targaryens: Valyria apenas ha comenzado a ascender con sus dragones y el gran imperio que construyó. Estamos tratando con un mundo diferente más antiguo y esperamos que eso sea parte de la diversión de la serie”, aseguró.