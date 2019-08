La hija de Travis Barker perdona a Graham Sierota por tratar de seducirla

Estados Unidos.

Luego de la denuncia del componente de Blink 182 Travis Barker, quien se señaló al joven batería de la banda Echosmith, Graham Sierota, de querer estableces una relación con su hija de solo 13 años, Alabama Luella Barker, esta misma ha salido en defensa de Sierota.

Todo comenzó cuando Barker compartió en su cuenta de Instagram una serie de capturas de pantalla para desvelar que Sierota, le había enviado a Alabama varios mensajes directos a través de esa plataforma, la primera vez en 2016 para presentarse y decirle lo guapa que era, y otra vez más este mes de julio, en esa ocasión para invitarla a una fiesta en su casa.

El aludido no tardó en realizar un comunicado público para salir al paso de la polémica y de las críticas que le estaban lloviendo en el que aseguraba que inicialmente no había sido consciente de la edad de Alabama -aunque tuviera solo diez años cuando se puso en contacto con ella por primera vez- y aclaraba que el evento al que le había ofrecido asistir era simplemente una comida organizada por su familia.

En vista de que sus explicaciones no consiguieron convencer a muchos de los que compartían la opinión del propio Travis Backer, que consideraba que ese comportamiento era muy perturbador y propio de un depredador sexual, la propia Alabama ha decidido ahora hablar de nuevo para explicar que ella ha aceptado sus disculpas y que quiere olvidar todo este asunto cuanto antes.

"¡Hola a todos! Voy a publicar esto en defensa del batería de Echosmith. Me envió unos mensajes hace tiempo, en 2016, y de nuevo en julio diciendo que le parecía guapa e invitándome a una barbacoa en su casa. Lamenta mucho toda esta situación y se arrepiente. Yo le he perdonado y me gustaría que todo esto se acabara", ha pedido a través de su cuenta de Instagram.