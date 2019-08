Kristen Stewart:“No soy rebelde, quiero agradar a la gente”

Redacción.

A sus 29 años de edad, la actriz Kristen Stewart sorprendió a muchos al confesar que contrario a lo que aparenta, no es una persona a la que le guste llevarle la contraria a otros.

La estrella de la saga Crepúsculo, que siempre luce seria y sin ganas de estar frente a las cámaras, dijo: “De ninguna manera soy rebelde, de ninguna manera soy contraria, solo quiero agradar a la gente”.

Kristen se refirió al asunto de ser vista como una actriz insubordinada, sobre todo por su rechazo a estar en el centro de atención una vez que terminó la saga de vampiros y lobos. “Creo que he superado esto, pero solía estar realmente frustrada porque, como no salté voluntariamente a estar en el centro de una cierta cantidad de atención, parecía que era una estúpida”, comentó.

Impactante.

Otra declaración que dio la vuelta al mundo en redes sociales es que la exnovia del actor Robert Pattinson y ahora abiertamente bisexual dijo ser capaz de comunicarse con fantasmas. “Yo hablo con ellos. Si estoy haciendo una película en un pueblo pequeño y algo raro y me alojo en un apartamento extraño siempre me digo: ‘No, por favor, no. No puedo lidiar con esto, por favor, que le pase a cualquier otra persona menos a mí’”, ha confesado en una nueva entrevista a Vanity Fair. Pese a lo exótico que pueda parecer esa habilidad suya, por llamarla de alguna manera, la intérprete no cree que encierre ningún componente sobrenatural o que se diferencie de cualquier otro talento relacionado con la intuición.

“Nadie sabe lo que son los fantasmas, pero hay cierto tipo de energía a la que yo soy muy sensible. No sucede solo con los fantasmas, también me ocurre con la gente. Las personas dejan una huella al salir de una habitación, sucede continuamente”, ha razonado para apoyar su teoría y aclarar que no estaba bromeando.